Nič še ne bo z obnovo, kriva je inflacija

Modernizacijo največje skakalnice v ZDA Copper Peak, ki je nekoč spadala med letalnice, se je napovedovalo daljše obdobje, a je vse do danes ostalo le pri besedah. Še pred dnevi je poljski skumping.pl poročal o tem, da se bodo stvari po finančni spodbudi v kratkem vendarle lahko začele premikati.

Dela na objektu naj bi se začela sredi junija. Če bi šla po načrtih, naj bi bila končana septembra prihodnje leto. A ne bo tako, poljski medij namreč danes poroča o novem zamiku prenove. Kriva pa naj bi bila visoka inflacija.

"Žal so stroški od objave razpisa za posodobitev skakalnice zaradi nenehne inflacije v ZDA presegli naše ocene. Zaradi inflacije smo morali projekt postaviti na čakanje in neutrudno iščemo nove rešitve," je za skijumping.pl dejal eden od vodilnih v odboru Copper Peak Bob Jacquart.

