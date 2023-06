"Vedno je bilo vodilo varnost, z novimi pravili se od tega oddaljujemo"

Trener Robert Hrgota je bil kritičen do sprememb pravil in še vedno je.

Tudi v slovenski reprezentanci v smučarskih skokih so do sprememb, ki jih letos uvaja Mednarodna smučarska zveza (Fis), kritični. "Vedno je bilo vodilo varnost v športu, z novimi pravili pa se od te pomembne točke oddaljujemo," je neposreden glavni trener Robert Hrgota. Anže Lanišek se je komentarja raje vzdržal in dejal le: "Težko je narediti formulo 1 iz traktorja." Peter Prevc pa pravi, da bi morale biti spremembe dorečene že prvega marca, ne pa da se jih poleti šele preizkuša.

Po treningu v Kranju smo se s slovenskimi skakalci in njihovim trenerjem pogovarjali o novih pravilih v skokih. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko smo se na kondicijskem treningu na kranjskem stadionu družili s slovensko A ekipo v smučarskih skokih, je beseda tekla tudi o novih pravilih, ki jih Mednarodna smučarska zveza v skoke uvaja z novo tekmovalno sezono. Glavni trener Robert Hrgota v kritiki sprememb ni okleval, tekmovalci so bili sprva zadržani, a so nato tudi oni podvomili v smotrnost sprememb oziroma v način sprejemanja.

Med ključnimi spremembami so telesne meritve (dolžina roke, razkoraka, noge in višina) z laserskim skenerjem (nič več ročno), prepoved uporabe okolju škodljivega fluora v smučarskem vosku, za vse obvezni varovalna vrvica in zatiči oziroma zavore na smučeh. Zagozde pa so s petih centimetrov zmanjšali na tri centimetre (odločitev o tem je padla šele pred tremi tedni). Zmanjšali so tudi kvoto tekmovalcev na tekmah (največ šest na državo).

"Logično je, da je večja zagozda bolj stabilna"

Foto: Sportida "Bil sem kritičen in sem še vedno. Določenih odločitev pač ne razumem. Vedno je bilo vodilo varnost v športu, z novimi pravili pa se od te pomembne točke oddaljujemo. Smučarski skoki so vedno šli v smer, da so hitrosti vedno nižje, krivulja leta vedno nižja, kar posledično pomeni večjo varnost. Tudi daljši skoki so potem bili bolj varni. V zadnji sezoni so se vsi ekstremni poleti zgodili zaradi napak žirije in ne zaradi opreme. S to novo opremo pa vprašanje, kako bi bilo. Mnenja smo povedali. Očitno so takšni interesi. Kakorkoli že, jaz verjamem, da se bomo na nova pravila, novo opremo, nove kose dobro pripravili in da to ne bo igralo vloge pri rezultatih," je bil jasen Hrgota.

"Ne razumem, zakaj so manjše zagozde. Logično je, da je večja zagozda bolj stabilna, smuča je stabilna, oprema je stabilna. Manjša, kot je stvar, manj ima vpliva. Ne razumem, zakaj so to sprejeli," svoje pomisleke pojasnjuje glavni trener slovenske A-ekipe. "Do zdaj so bila pravila napisana v redu, če bi se le nadzor bolje izvajal. Upam, verjamem, da bodo s skenerjem meritve bolj poštene. Bomo pa videli, kaj to pomeni v praksi." Kdaj bodo šli prvič na skener, še ne vedo.

Lanišek: Težko je narediti formulo 1 iz traktorja

Anže Lanišek Foto: Grega Valančič/Sportida Spremembe v opremi pomenijo, da bodo morali kar precejšen del poletnih priprav posvetiti prilagajanju. "Kaj naj rečem ... Se bom raje vzdržal," je bil v komentarju sprememb zadržan tretji skakalec prejšnje zime Anže Lanišek: "Meni je sicer vseeno. Mislim, da imam tako tehniko, da se lahko hitro prilagodim. Ni panike. Sem dovolj samozavesten." Tako velike spremembe to spet niso, dodaja Lanišek. "Težko je narediti formulo 1 iz traktorja," je z nenavadno primerjavo nasmejal zmagovalec štirih tekem v prejšnjem svetovnem pokalu.

Peter Prevc: Pravila bi morala biti dorečena prvega marca

Peter Prevc Foto: Grega Valančič/Sportida "Se bomo prilagodili," pa pravi izkušeni Peter Prevc, nekdanji zmagovalec svetovnega pokala, ki je kritičen predvsem nad načinom oziroma časovnico uveljavljanja pravil. "Tekmovalci se že dolgo borimo, da bi pravila, ki jih spremenijo, morala biti dorečena prvega marca. Da se jih lahko ob zaključku sezone vsaj na suhem preizkusi, predebatira. Da lahko razvijalci opreme na začetku aprila vedo, kaj šivati. Ne pa, da se 20. aprila postavi pravila, potem se jim potrdi 15. maja. Nato sledi prva tekma 15. julija, ko vsak pride s svojo razlago pravil. Do oktobra se nekako vse doreče. In ti lahko šele za zimo narediš pravi dres."

Kos je imel z manjšimi zagozdami precej težav

Foto: Grega Valančič/Sportida Njegov mlajši brat Domen Prevc je podal diplomatski komentar: "Zanimive spremembe." In se nasmejal. "Marsikje se jaz ne bi strinjal. Mišljenje imajo sicer dobro. Mogoče jim manjka malo prakse, kakšen mlad fant, ki je prišel iz skokov. Da ni samo iz knjige. Nekatere stvari ne grejo v smer, kot bi si želeli. A eni odločajo, mi se bomo pa prilagodili." S prilagajanjem ima v naši ekipi nekaj težav Lovro Kos. "Ob prvih skokih je bilo nekaj težav, ampak se bomo hitro pobrali. S prilagajanjem na novo opremo. Če si navajen na tisto, kar si imel prej." Zanj je bila največja sprememba: "Ta zagozda iz petih centimetrov na tri. To je bila kar velika težava."