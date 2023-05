Spremembe v smučarskih skokih

Na petkovem zasedanju komiteja za smučarske skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) v Dubrovniku so analizirali preteklo sezono in določili smernice za prihodnost. Obeta se kar nekaj novosti, skakalce in skakalke bodo po novem merili s skenerjem, varovalne vrvice in zavore na smučeh bodo obvezne, skakalke se bodo za točke svetovnega pokala prvič merile na letalnici, sezono bodo končale v Vikersundu, julija začne veljati prepoved maže smuči s fluorom ...

Pred tedni smo pisali, da so na podkomitejih FIS razpravljali o spremembah v smučarskih skokih, te so pod vodstvom predsednika Mike Kojonkoskega ter obeh direktorjev svetovnega pokala Čike Jošida in Sandra Pertileja obravnavali tudi v petek na zasedanju komiteja smučarskih skokov FIS v Dubrovniku.

Posebna pozornost je bila namenjena temam prihodnjih strategij in trajnosti. "Vse naše odločitve so povezane z našo vizijo 'Globalno in ekonomsko vzdržno', vizijo prihodnosti," so pri FIS povzeli besede Pertileja.

V veljavi t. i. body scanner

Že na podkomiteju je bilo potrjeno, da bo od prihodnjega poletja po novem v veljavi t. i. body scanner.

"To pomeni, da se bazičnih mer (dolžina roke, razkoraka, noge in telesna višina) ne bo več delalo ročno, kot je bilo do zdaj, ampak se bo merilo s skenerjem. Vse zato, da bi bile te mere čim bolj poštene za vsakega tekmovalca/tekmovalko posebej. To se je zgodilo, ker se je pri nekaterih s kavča videlo, da nekaj ni v redu," nam je o eni od novosti pred tedni dejal vodja stroke smučarskih skokov Gorazd Pogorelčnik.

Prepoved fluora

1. julija začne veljati prepoved maže smuči s fluorom. Prve testne kontrole bodo med poletno veliko nagrado in evropskimi igrami, od zimske sezone v primeru kršitev sledijo kazni.

"Hibridnih tekem" ni v zimskem koledarju, a ...

V koledarju zimske sezone sicer ni hibridnih tekem, a če bo narava pokazal zobe, bi jih lahko videli. Foto: Guliverimage

Predstavili so tudi koledarje za novo sezono. Potem ko se je lanska zimska sezona začela že v začetku novembra v Wisli na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča, tovrstna kombinacija za zdaj za prihodnjo sezono ni načrtovana.

A če bi narava gostiteljem ponagajala, zdaj obstaja možnost, da bi tudi med zimsko sezono lahko videli "hibridna tekmovanja", pri čemer mora organizator predhodno dobiti zeleno luč.

"V koledarju za naslednjo zimo nimamo datuma s takšno tekmo, se pa moramo soočiti z resničnostjo in biti pripravljeni. Hibridno tekmovanje ni nujno tisto, kar si želimo, je pa bolje kot odpoved tekmovanja," je ob tem dejal Pertile.

Vikersund kot sklep svetovnega pokala

Skakalke (največ 20) bodo sezono končale na letalnici v Vikersundu, kjer bosta tekmi šteli za svetovni pokal. Foto: Sportida

Nekatere skakalke so v lanski sezoni lahko prvič letele na tekmi, ki pa ni štela za točke svetovnega pokala. To se bo zdaj spremenilo.

V prihodnji sezoni bo namreč sklep svetovnega pokala z dvema tekmama na letalnici v Vikersundu. Sodelovalo bo lahko 15 najboljših skakalk v seštevku svetovnega pokala, največ pet skakalk pa bi lahko dobilo posebno "wild card" vstopnico za tekmo, tako da bi na tekmi v poletih lahko sodelovalo največ 20 skakalk. Kakšni bodo kriterijih za pridobitev posebnega povabila za tekmo, bo FIS sporočila do jeseni.

Na svetovnem pokalu v smučarskih poletih za skakalke pripravljajo rekorden tekmovalni denarni sklad: med 20 udeleženk bodo razdelili 66.300 švicarskih frankov (slabih 67.500 evrov), za 1. mesto 10 tisoč švicarskih frankov (10.200 evrov), za 20. mesto 1.100 švicarskih frankov (1.100 evrov).

Med napovedmi za prihajajočo sezono se je omenjala tudi letalnica v Oberstdorfu, a tega po poročanju poljskih medijev ni v predvidenem koledarju.

Sezona skakalci Moška sezona svetovnega pokala se bo tradicionalno končala s tekmami na Letalnici bratov Gorišek (22.–24. marca). Foto: Vid Ponikvar Spored bodo dokončno potrdili 24. maja. Po pisanju poljskih medijev je načrtovano, da bi se poletna velika nagrada 28. julija začela v Hinterzartnu, a prizorišče še ni potrjeno. Poletna sezona se bo končala 8. oktobra s tekmovanjem v Klingenthalu. Poletna sezona predvideva 12 tekem (11 posamičnih). Začetek zimske sezone predvideva nočni tekmi v Ruki 25. in 26. novembra, sklep bo na Letalnici bratov Gorišek med 22. in 24. marcem 2024. V koledar je za zdaj zajetih 38 tekem, 32 posamičnih, tri ekipne in tri v parih.

Sezona skakalke Skakalke bodo zimsko sezono začele v začetku decembra v Lillehamerju. Foto: Sportida Tudi koledar skakalk še ni dokončno potrjen in se lahko še spremeni. Začetek poletnega grand prixa za skakalke je prav tako načrtovan za 28. julij v Hinterzartnu, nemško prizorišče je za zdaj sicer še pod vprašajem. Konec je načrtovan 8. oktobra v Klingenthalu. Poletna velika nagrada vključuje deset tekem. Začetek zimske sezone je predviden 2. decembra v Lillehammerju, tekmi na Ljubnem ob Savinji bosta 27. in 28. januarja, saj bosta imela ob koncu in začetku leta glavno besedo Garmisch-Partenkirchen in Oberstdorf. Sklep sezone bo 16. in 17. marca v Vikersundu.

Varovalne vrvice in stoperji bodo obvezni

Varovalne vrvice bodo po novem obvezne. Foto: Sportida Poleg tega so se odločili za nekatere prilagoditve opreme. Varovalne vrvice, ki jih Peter Prevc ob padcu na svetovnem prvenstvu v Planici ni imel, bodo od zdaj obvezne. Prav tako bodo obvezne nove zavore na smučkah, ki so namenjene preprečevanju nenadzorovanega in hitrega drsenja smuči skozi iztek v primeru padca, kar predstavlja tveganje za poškodbe športnikov in drugih udeležencev.