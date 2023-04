Na torkovem strokovnem svetu panoge smučarski skoki so sprejemali načrte dela za prihajajočo sezono, strokovni kader, ki bo delal s posameznimi ekipami, in tekmovalni kader. Vodja panoge za skoke Gorazd Pogorelčnik nam je potrdil, da pri strokovnem kadru praktično ni spremembe in da bo A ekipo smučarskih skakalk še naprej kot glavni trener vodil Zoran Zupančič: "Usedli smo se, odprto pogovorili in rešili stvari, ki so bile morda na eni in na drugi strani sporne." Vse stvari morata potrditi še odbor in zbor za skoke sredi maja, a sprememb ne gre pričakovati, saj bi te pomenile nezaupnico stroki.

Po koncu sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je bilo v zraku vprašanje, ali bo Zoran Zupančič ostal na čelu ženske skakalne reprezentance. "Morali bomo narediti neko trenažno skupino. Letos je bila ohromljena in nehomogena, nekaj je mladink, zelo veliko je bilo bolezni in veliko poškodb, treningi pa zato zelo ohromljeni. Navajeni smo bili delati kot ekipa in tega letos ni bilo. Kar zadeva mojo vlogo v reprezentanci, bodo pri tem glavno besedo imela dekleta, nato pa še vodilni na Smučarski zvezi Slovenije," je po sezoni Zupančič odgovoril na vprašanje, ali bo še naprej vodil slovensko reprezentanco, v kateri naj bi bila kemija načeta.

Vodja panoge za skoke Gorazd Pogorelčnik je pred tedni dejal, da je z vsemi vpletenimi opravil pogovore in da je bil z obeh strani izražen interes za skupno nadaljevanje, danes pa v pogovoru za Sportal potrdil, da strokovni kader v vseh ekipah ostaja enak, tako da bodo skakalke zgodbo nadaljevala z Zupančičem.

"Strokovni kader ostaja v vseh ekipah popolnoma enak, kot je bil v preteklosti. Izjema je B ekipa, v kateri smo stvari nekoliko sistemsko spremenili, da se bo bolj združevala z A ekipo oziroma prek Janija Grilca bolj povezovala z A-reprezentančno selekcijo." Foto: Grega Valančič/Sportida "Na današnjem strokovnem svetu smo šli skozi načrte dela za sezono 2023/24 za vse reprezentančne selekcije in selekcije DPNC. Sprejeli smo načrte, ki vključujejo precej natančen plan dela, nekatere bo treba sicer še dopolniti, strokovni kader, ki bo delal s posameznimi ekipami, ter tekmovalni kader. Strokovni kader ostaja v vseh ekipah popolnoma enak, kot je bil v preteklosti. Izjema je B ekipa (vodja Igor Medved, op. a.), v kateri smo stvari nekoliko sistemsko spremenili, da se bo bolj združevala z A ekipo oziroma da se bo prek Janija Grilca bolj povezovala z A-reprezentančno selekcijo," je dejal Pogorelčnik.

Ob tem je poudaril, da mora vse stvari "nujno potrditi odbor za skoke, ki bo zasedal 17. maja, in nato 18. maja še zbor za skoke." Sprememb v strokovnem kadru ne pričakuje, saj bi te "pomenile neke vrsto nezaupnico stroki".

"Ena poglavitnih stvari je komunikacija, več vzporednih dejavnosti, ki bi okrepile kemijo"

Dodal je še, da je zadovoljen, da se je začelo na glas pogovarjati o vprašanju homogenosti v ženski reprezentanci, saj je to pripeljalo do pogovorov, ki jih v nasprotnem primeru najverjetneje ne bi bilo.

"Vesel sem, da je do tega sploh prišlo. Če ne bi, bi določena vprašanja verjetno ostala nerešena. Ker je do tega prišlo, pa smo se usedli, odprto pogovorili in rešili stvari, ki so bile morda na eni in na drugi strani sporne. Ena od poglavitnih stvari je dobra komunikacija, ki morda ni bila optimalna, druga stvar, ki je jasno zapisana v načrtu dela, pa je ta, da bo treba opraviti bistveno več vzporednih dejavnosti, ki bi okrepile to homogenost in kemijo znotraj ekipe."

Ženska A ekipa je dopolnjena z nekaterimi mlajšimi tekmovalkami, ki bodo zaradi šolskih obveznosti prehajale med DPNC ekipo, ki jo vodi Stane Baloh, pomaga pa mu Jurij Tepeš, in Zupančičevo skupino.

V A ekipi so tako Ema Klinec, Nika Križnar, Maja Vtič, Katra Komar, Nika Prevc, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj, v njen ni več Nejke Repinc Zupančič.

Status Urše Bogataj, ki je zaradi poškodbe predčasno končala lansko sezono, v prihodnjih mesecih pa bo postala mama, je zamrznjen.

Člani moške A ekipe, ki bo nadaljevala pod taktirko Roberta Hrgote, so Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, ekipi je brez statusa A reprezentanta priključen Žak Mogel.

Zaslužene počitnice, po prvem maju začetek priprav

Smučarski skakalci in skakalke lahko trenutno uživajo v zasluženih počitnicah. Priprave na novo sezono se bodo začele takoj po prvem maju. Nekatera dekleta že imajo svoje individualne programe, po katerih delajo. Skupne priprave na novo sezono se bodo začele takoj po prvem maju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Uvodna postaja poletnega grand prixa za obe konkurenci bo 28. in 29. julija Hinterzarten. Začetek moške sezone svetovnega pokala 2023/24 je postavljen na 25. november v Ruki, medtem ko se bo zimska sezona za skakalke začela teden dni pozneje v Lillehammerju.

Koledar in spremembe, ki se obetajo v skakalni karavani, bodo potrjevali 5. maja v Dubrovniku.