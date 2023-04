Vprašaj pri selektorju slovenskih skakalk: Če bo ostal, bo treba zgraditi zaupanje

Pod sezono v smučarskih skokih je v nedeljo v Planici padel zastor. Z dvojno zmago Timija Zajca in Anžeta Laniška v lepi kulisi na Letalnici bratov Gorišek. Čeprav se je skakalna zima šele končala, pa odgovorni že gledajo proti naslednji. Če je za moško izbrano vrsto jasno, da jo bo vodil Robert Hrgota, je v ženski pri Zoranu Zupančiču še napisan vprašaj. Odgovor, ali bo nadaljeval ali bo dobil naslednika, bo znan kmalu. Najkasneje do sredine aprila, je izpostavil vodja panoge za nordijske discipline Gorazd Pogorelčnik, ki je že opravil pogovor z njim, medtem ko se bo s skakalkami sestal v ponedeljek.

Zaključek sezone je bil pri moški reprezentanci sanjski. Zdravljica v čast zmage Timija Zajca, Anže Lanišek drugi, Domen Prevc četrti, oboleli Žiga Jelar šesti. Kako ste ga doživeli?

Težko rečem karkoli drugega kot odlično. Morda je bil lani ta rezultat še boljši, a je treba nekaj rezerv pustiti za prihodnje.

Anže Lanišek je bil med drugim tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako gledate na sezono tako moške kot ženske A-reprezentance?

Cilji so bili že v štartu postavljeni zelo visoko. Na prvem vrhuncu sezone smo imeli na novoletni turneji po dolgem času tekmovalca na stopničkah za zmagovalce, prav tako skakalko na silvestrski turneji. Bilo je še nekaj presežkov – več kot 30 stopničk pri fantih in dekletih –, skupno tretje mesto Anžeta Laniška in Eme Klinec v svetovnem pokalu. Zadnja je bila zmagovalka turneje Raw Air. Na prvenstvu v Planici je Timi Zajc osvojil zlato medaljo, moška ekipa prav tako, mešana ekipa bronasto ... Rezultati, ki bi si jih lahko le želeli.

Timi Zajc je na domačem prvenstvu v Planici osvojil zlato posamično medaljo, veselil pa se je še moške ekipne in bronaste na tekmi mešanih ekip. Foto: Sportida

V zadnjem času se je veliko govorilo, tudi med domačim prvenstvom v Planici, da morda ni zaupanja med skakalkami in glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem. Ali je kaj na tem?

Dejstvo je, da so te tekmovalke in trenerski tim skupaj že kar nekaj časa. Enostavno se zgodijo trenutki, ko se stvari morda nekoliko zasičijo. Ne gre za obdobje štirih, petih let, ko je Zoran na čelu, ampak za daljše obdobje, saj je bil njihov trener že v srednji šoli v sistemu DPNC in je nadaljeval delo z istimi dekleti. Morda se je pojavila zasičenost, se bo pa treba usesti. V ponedeljek se bom sestal z dekleti, preveril, kakšno je njihovo mnenje. Dejstvo je, da smo se iz napak, ne le trenerska ekipa, ampak vsi, nekaj naučili. Določene stvari bo treba zagotovo spremeniti. Pa morda ta trenutek niti ne v kadrovskem smislu, ali pač, če se bomo v prihodnjih dneh, tednih odločili, da je to nujno.

Ema Klinec je bila tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala in skupna zmagovalka turneje Raw Air. Foto: Sportida

Kako trdno je Zoran v tem trenutku v sedlu ženske skakalne reprezentance?

Zoran Zupančič ima še pogodbo s Smučarsko zvezo Slovenijo. Če se ne bi izšlo, da bi deloval na tem mestu, bi ga prestavili na drugo delovno mesto in bi delal naprej, ker takšnih strokovnjakov, kot je on, ne smemo izgubljati, tudi če ne bo v A-selekciji.

Z njim ste se po sezoni verjetno že pogovarjali. Ali se še vidi na čelu ženske A-ekipe?

Vidi se. Zdaj še posebej, ker je bistveno bolj motiviran. Moramo se zavedati, da sezona dejansko ni bila slaba. Bila je dobra. Je pa res, da nam je nekaj deklet, tu mislim na Jernejo Brecl, nehala je tudi Špela Rogelj, zmanjšalo bazen. V mlajših selekcijah imamo bazen z največ tekmovalkami med vsemi, vendar te še niso zrele. Potrebovale bodo še dve, tri leta. Izvzamem lahko Niko Prevc, ki je že letos stopila na stopničke za zmagovalke. S to tehniko, pristopom lahko na vsaki tekmi kandidira za najvišja mesta, za deseterico. Preostale mlajše se bodo počasi priključevale. Ta trenutek je morda problem le na članski ravni, kjer imamo štiri, pet tekmovalk, vse drugo bo treba graditi od spodaj.

Bo glede nadaljevanja z Zoranom Zupančičem odločil pogovor z dekleti?

Z Zoranom sva že govorila, kaj se je dogajalo med sezono, kje je sam videl stvari, ki bi se jih dalo spremeniti, kje so bile storjene napake. Moje mnenje je, da je bila od tistih, ki sva jih analizirala, največja napaka ta, da smo želeli za vsako ceno ponoviti rezultate iz lanske sezone. In ko se pojavi ta pritisk, tako pri strokovni ekipi kot pri tekmovalkah, je v takšnem športu, kot so smučarski skoki, zelo težko delovati. To je izrazito tehničen šport in za optimalne rezultate potrebuješ sproščenost.

Z Zoranom Zupančičem se je že pogovoril in oba sta se strinjala, da so bile storjene napake. Foto: Anže Malovrh/STA Torej boste nadaljevali z njim, če bodo dekleta dejala, da zaupajo Zoranu in bi rada nadaljevala z njim? Ali bo vplivalo še kaj drugega?

V prvi vrsti, tudi če karkoli spremenimo, lahko pride zlati trener z zlatim programom, nima smisla, če ne bo zaupanja. V vsakem primeru je zaupanje predpogoj. Je pa dejstvo, tudi če gremo z Zoranom naprej, da si bo treba zaupanje v vsakem primeru zgraditi na novo.

Kdo se na koncu odloči za imenovanje trenerja v slovenski skakalni družini?

Sedeli bomo z ožjim delom strokovnega sveta. Kasneje predlog potrdijo širši organi panoge, odbor in nazadnje še zbor.

Boste prihodnji teden že imeli odgovor, kdo bo vodil žensko reprezentanco?

Ne še, ga pa bomo zagotovo imeli do sredine aprila. Takrat bi rad imel postavljene ekipe, saj gredo nekateri potem na dopust. Po prvomajskih praznikih se začnejo zelo resni treningi in takrat morajo biti stvari postavljene. Treningov ne moremo zamuditi.

Ali bo Zupančič nadaljeval na čelu ženske skakalne reprezentance, bo znano v kratkem. Foto: Anže Malovrh/STA

Kako gledate na moško B-ekipo in njen izkupiček v celinskem pokalu? Ni videti, da bi bila širina prava, kot smo je bili vajeni v preteklosti.

Tukaj imamo morda podobno težavo. Naša mnenja se morda kdaj razhajajo. Predvsem bi rad, da bodo tekmovalci B-ekipe bolj pomagali v svetovnem pokalu. Če se bo morda zgodilo, da bo kdo v slabši formi ali se bo poškodoval. Ozadje mora biti močnejše. Le v dveh periodah smo imeli v svetovnem pokalu možnost nastopa s sedmimi skakalci (dodatno kvoto priskačejo tekmovalci v celinskem pokalu, op. a.). Nismo bili tam, kjer bi si želeli. Veliko vprašanj in analiz bo, kako naprej. Tudi če bomo nadaljevali z istim trenerskim štabom, bomo sistemsko zagotovo spremenili stvari, da bi pridobili tekmovalce. Vendarle so bili ti tekmovalci v mlajših kategorijah v vrhu alpskega pokala, osvajali medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih. Če takšni tekmovalci ne bodo imeli rezultatov, se lahko zgodi, da bomo pri 22, 23 letih izgubili skakalce, kar pa ni nikomur v interesu.

Ali ima Mednarodna smučarska zveza (FIS) kakšne smernice, da bi karkoli spremenili v celinskem pokalu in bi bilo za rezultatsko uspešnost namenjenega več denarja?

Ima. Ravno pred dvema dnevoma smo se pogovarjali, kako bi nadgradili celinski pokal. Morda celo s spremembo imena, ne le celinskega pokala, ampak tudi svetovnega. Dejstvo je, da mora biti stvar bolj udarna. Pogovarjali smo se celo o znižanju kvote za svetovni pokal in bi ta denar, ki ga organizator nameni za bivanje teh tekmovalcev – 15 tekmovalcev in nekaj štaba bi prišlo notri –, šel v nagradni sklad za celinski pokal, kar bi bilo bistveno bolje.