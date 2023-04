Timi Zajc o zmagoviti odločitvi: Robi je naredil taktično pravilno potezo

Slovenski skakalni tabor je na zadnji tekmi zaključka sezone svetovnega pokala na Letalnici bratov Gorišek poskrbel za navdušenje kakšnih 13 tisoč gledalcev, ki so pospremili dvojno slovensko zmago in lep ekipni izkupiček.

Zmagovalca Timija Zajca in drugovrščenega Anžeta Laniška je ločevala le desetinka točke. Domen Prevc je končal na nehvaležnem četrtem mestu, Žiga Jelar je praktično z bolniške postelje poletel do šestega mesta, Lovro Kos pa zasedel 20. mesto.

"Imel je jajca", o odločitvi Roberta Hrgote, da mu v finalu zalet zniža za kar tri mesta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Glavni trener Robert Hrgota je pri Zajcu v obeh serijah posegel po znani taktiki znižanja zaletnega mesta. V prvi ga je znižal za eno mesto, Zajc je poletel 232,5 metra in za vodilnim Laniškom na petem mestu zaostajal 4,9 točke.

V finalu je Hrgota zalet znižal za kar tri mesta, z 12. na devetega, kar bi Zajcu v primeru daljave 228 metrov prineslo dodatnih 27,3 točke. 22-letnik je zanesljivo zmogel to daljavo, pristal pri 234 metrih in takrat vodilnega Jana Hoerla prehitel za več kot 23 točk.

Za njim so skočili Naoki Nakamura, Stefan Kraft, Domen Prevc in Lanišek. Prav vsi so zaostali, Lanišek je potegnil do daljave tekme - 242 metrov, kar pa ni bilo dovolj, da bi ubranil prvo mesto. Za Zajcem je zaostal najmanj, kot je mogoče.

Anže Lanišek, Zajc, Stefan Kraft – najboljša trojica zadnje tekme sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pred drugo serijo sem rekel, da tvegamo, tudi če ne bo šlo"

"Super zaključek sezone. Robi je naredil taktično pravilno potezo. Vrhunsko. Že od včerajšnjega dne sva bila dogovorjena, da mi niža zaletna mesta, tudi če se ne bi izšlo. Pred drugo serijo sem pa rekel, tvegajmo, kar se da, tudi če ne bo šlo. Vedeli smo, da je vsega konec, da je zadnja tekma sezone. Na koncu je znižal za tri … imel je jajca. Razmere so bile dobre, nekako sem vedel, da teh 230 bom šel, toliko znam leteti. Uspelo mi je," je Zajc v mešani coni pohvalil odločitev trenerja in dodal, da dogajanje iz Willingena, kjer je pristal z velike višine, a se k sreči ni poškodoval, še ni pozabljeno.

Willingen še ni pozabljen

"Pokazal sem, da lahko tudi z 234 metri zmagaš v Planici. Nisem pripravljen toliko tvegati, da bi šel proti 250, strah me je padca. Vemo, kaj se je zgodilo v Willingenu, tega ne moreš kar čez noč pozabiti. Verjetno bom potreboval še nekaj poletov, da to 'pregriznem'. A ni pomembno, zmagal sem."

Foto: Guliverimage

"Težko bo ponoviti tako sezono"

Za Zajcem je odlična sezona, vrhunec pa domače nordijsko svetovno prvenstvo, na katerem je na Bloudkovi velikanki postal svetovni posamični in ekipni prvak prvak.

"Sezona je bila dolga, zelo uspešna, a zame je bilo vmes zelo težko. Vsi smo malo zboleli, fizično me je pobralo, tako da je težko pri taki nizki telesni teži to vse zdržati. Sicer pa odlična sezona, ki jo bo težko ponoviti, " je zadovoljen z opravljenim delom.

In kaj sledi zdaj? "Čez pol ure pozabiti na smučarske skoke do 1. maja in uživati. Nekaj obveznosti bo še, a vsaj skakati ne bo treba, nato pa sledi dopust na Sejšelih."

