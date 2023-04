"Ne najdem besed, enkrat se mora to končati"

Kako so Tilna pričakali njegovi po zadnjem skoku v karieri

"Užival sem, škoda da ni bilo 200 metrov. Predvsem je bilo varno, to sem si želel," je prvo misel po koncu kariere strnil Tilen Bartol.

Sredi aprila bo dopolnil 26 let, kar bi pomenilo, da bi imel lahko pred seboj še kar nekaj let skakanja, vendar ni našel priključka z najboljšimi, zato se je odločil, da zaključi in da v življenju prednost še čemu drugemu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zelo umirjen sem bil pred skokom. Ko sem videl vse ljudi, ki me čakajo, so bila posebna čustva. Zelo vesel sem bil, da so bili vsi tukaj," je spregovoril po zadnjem poletu in se nato dotaknil vzdušja v izteku Letalnice bratov Gorišek: "Ne najdem besed. Težko je. Enkrat se mora to končati. Vse življenje sem v skokih. Mislim, da 22 let. Vesel sem, da je toliko ljudi. Ne bi si mogel predstavljati, da bi končal kariero kje drugje kot v Planici. Da je bila družina zraven, je bila pika na i."

Nečakinja je skočila stricu v objem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar se njegove nadaljnje poti v življenju tiče, tudi danes ni še želel razkriti, bo pa ostal povezan s športom: "Ni še čas, bo drugič. Bom tudi v športu. Nekoliko bom povezan. Blizu športa bom."

TIlen Bartol s svojo izbranko Foto: Grega Valančič/Sportida