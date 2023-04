Številne slovenske zastave visoko, Lanišek petnajstič na stopničkah

Zmagovalec prve od dveh sobotnih tekem na letalnici v Planici je Stefan Kraft (239,5 m). Njegova 30. zmaga v svetovnem pokalu. Anže Lanišek je z drugo daljavo tekme (236 metrov) z eno serijo osvojil drugo mesto, kar so njegove 15. stopničke v svetovnem pokalu. Tretji je bil Piotr Zyla (234 m). Pred začetkom tekmo so imeli minuto molka v spomin na Janeza Goriška. Ob 10. uri sledi ekipna tekma.

Timi Zajc je poletel na šesto mesto. Foto: Reuters Pestro petkovo dogajanje, kar se vetra tiče, se je končalo s prestavitvijo posamične tekme na soboto, za katero so organizatorji nekoliko spremenili program. Ob 8.45 posamična tekma z eno serijo (brez poskusnega poleta), ob 10. uri ekipna tekma. Jutranja ura je ugodna za polete v Planici. Začela se je v brezvetrju in tekmo so brez težav izpeljali v manj kot 45 minutah.

Številne slovenske zastave so plapolale visoke, ko so en za drugim nastopili Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc. Lanišek je poletel 236 metrov in prevzel vodstvo takrat vodilnemu Piotru Zyli (234 metrov). Prevc je bil malo pozen na mizi in je pristal pri 220 metrih, kar je na koncu zadoščalo za 11. mesto. Z lepim doskokom, a nekaj metrov prekratko je poletel Zajc (231,5 m). Osvojil je šesto mesto. Najboljši polet pa je uspel Avstrijcu Stefanu Kraftu, kar 239,5 metra. S skoraj šestimi točkami več je prehitel Laniška. Njegova 30. zmaga v svetovnem pokalu. Zadnji na rampi Norvežan Halvor Egner Granerud je imel v zraku nemalo težav, a je vseeno izvlekel polet dolg 231 metrov. A to je zadoščalo za četrto mesto, Zyla je tako ostal tretji.

Planica, posamična tekma (m):



1. Stefan Kraft (Avt) 240,5 točk (239,5 m)

2. Anže Lanišek (Slo) 234,7 (236 m)

3. Piotr Zyla (Pol) 233,3 (234 m)

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 228,4 (231 m)

5. Jan Hörl (Avt) 225,9 (236 m)

6. Timi Zajc (Slo) 225,7 (231,5 m)

7. Gregor Deschwanden (Švi) 222,0 (229,5 m)

8. Andre Johann Forfang (Avt) 220,9 (227,5 m)

9. Daniel Tschofenig (Avt) 217,9 (223,5 m)

10. Kamil Stoch (Pol) 217,1 (225 m)

11. Domen Prevc (Slo) 215,8 (220 m)

...

16. Rok Masle (Slo) 204,9 (225 m)

30. Lovro Kos (Slo) 185,0 (197,5 m)

Osebni rekord Roka Masleta

Lovro Kos je poletel 197,5 m. Foto: Reuters Prvi Slovenec je s številko devet nastopil Rok Masle in poletel 225 metrov, kar je njegov osebni rekord (pred tem je bil 118 metrov iz letošnjega Vikersunda). Osvojil je 16. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Do te tekme je bilo to 21. mesto iz prve letošnje tekme v Oslu. Ga je pa polomil drugi Slovenec na tekmi. Lovro Kos je bil pozen na mizi in poletel le skromnih 197,5 metra, a je vseeno ujel točko za 30. mesto.

Svetovni pokal, skupno (31/32):



1. Halvor Egner Granerud (Nor) 2.108 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 1.730

3. Anže Lanišek (Slo) 1.599

4. Dawid Kubacki (Pol) 1.592

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1.033

...

9. Timi Zajc (Slo) 753

17. Žiga Jelar (Slo) 458

19. Domen Prevc (Slo) 399

22. Lovro Kos (Slo) 298

23. Peter Prevc (Slo) 274

42. Rok Masle (Slo) 51

51. Žak Mogel (Slo) 29

68. Maksim Bartolj (Slo) 11

76. Matija Vidic (Slo) 5



Svetovni pokal, poleti, skupno (5/6):



1. Halvor Egner Granerud (Nor) 430 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 420

3. Anže Lanišek (Slo) 234

4. Timi Zajc (Slo) 211

5. Piotr Žyla (Pol) 192

6. Domen Prevc (Slo) 187

...

20. Žiga Jelar (Slo) 71

24. Lovro Kos (Slo) 36

31. Rok Masle (Slo) 16

47. Peter Prevc (Slo) 2

47. Žak Mogel (Slo) 2

Minuta molka

Pred začetkom posamične tekme so se z minuto molka poklonili gradbenemu inženirju in legendi Planice Janezu Gorišku, ki je nedavno umrl v 90. letu. Z bratom Vladom sta konec 60 let konstruirala planiško letalnico.

Zadnji skok v karieri Tilna Bartola

S poletom v vlogi predtekmovalca je pred posamično tekmo svojo kariero končal 25-letni Tilen Bartol. Z ekipo ima ene stopničke iz svetovnega pokala, v posamični konkurenci je bil najboljši peti v Garmischu leta 2018.