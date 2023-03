Hrgota po težkem dnevu sprejel odločitev

Čakali so navijači, čakali so skakalci, na koncu pa se je prižgala rdeča luč za petkovo posamično tekmo na Letalnici bratov Gorišek v Planici, ki so jo prestavili na soboto z začetkom ob 8.45. Glavni trener Robert Hrgota je prav tako že določil ekipo za moštveno preizkušnjo, ki bo sledila po tekmi z eno serijo.

Ob pogledu na vremensko napoved je bilo jasno, da bo v petek težko izpeljati zastavljen program. Napovedan je bil veter in veter je povzročal preglavice. Najprej je bila odpovedana poizkusna serija, nato so za pol ure zamikali tekmo, ki bi se morala začeti ob 15. uri. Zadnji možen termin je bila 17. ura. Kanček upanja je za 11.500 gledalcev in skakalce prišel nekaj po 16. uri, ko so se po zaletu spustili predskakalci, vključno z Borom Pavlovčičem, ki je opravil zadnji skok v karieri, nakar se je veter spet okrepil in tekma, ki bi se morala začeti ob 17.00, je bila odpovedana. Bolje rečeno prestavljena na sobotni zgodnji termin ob 8.45, ko bo pred ekipno tekmo posamična preizkušnja z eno serijo.

Kaj lahko naredijo lastniki petkovih vstopnic Organizator sporoča, da si lahko imetniki rednih vstopnic za stojišča tekmovanje v Planici ogledajo v nedeljo, 2. aprila 2023, ali prejmejo povrnjeno kupnino na prodajnem mestu, kjer so kupili vstopnico. Vstopnica bo veljavna tudi v nedeljo. Imetniki vstopnic Tribuna prejmejo povrnjeno kupnino na prodajnem mestu, kjer so kupili vstopnico. Vse, ki ste vstopnice kupili na prizorišču, prosimo, da se za informacije obrnete na info@kompas.si ali info@eventim.si.

Zajc nima težav, da ne bo poizkusne serije

"Čakal sem na vsake pol ure, da so sporočili novo informacijo. V vmesnem času sem šel nekajkrat pogledati skakalnico, podružili smo se. Pričakoval sem, da bo tekma. Zjutraj smo že imeli aktivacijo in sem bil potem lažje vseskozi pripravljen," je o napornem čakanju dejal Timi Zajc, ki je bil v četrtek v kvalifikacijah drugi najboljši, lahko pa se je pohvalil z najdaljšim poletom, ki je bil dolg 241,5 metra.

Timi Zajc se že veseli sobotnmega dne in ne bo imel težav nekoliko bolj zgodaj vstati, ker bo tekma že ob 8.45. Foto: Grega Valančič/Sportida "Lepo, da bo čim prej tekma. Po eni strani škoda, da na takšen praznik odpade tekma. Da v soboto ne bo poizkusne serije, pri meni ne bo igralo vlogo. Če si v formi in dobro pripravljen, s tem nimaš težav. Na svetovnem prvenstvu sem že izpustil poizkusni skok," je še dejal Zajc.

Lanišek je bil pripravljen na oba scenarija

"Ko sem izvedel, da bodo v soboto boljše razmere za letenje, je bilo lažje. Sicer bo malce bolj zgodaj tekma, a nič ne de. Bolje je, da je jutri tekma, kot da bi danes izsiljevali in bi se morebiti še kaj zgodilo. V tem času, ko smo čakali, smo se malce pogovarjali o naslednji sezoni. Skušal sem čim bolj počivati. Ko smo slišali, da bo morda tekma, sem šel delati stvari, ki jih moram za pripravo na skok," je dan pokomentiral Domen Prevc, tretji v kvalifikacijah.

Lanišku je bil žal zaradi navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši v četrtek Anže Lanišek je bil vseskozi pripravljen, da tekma bo, čeprav je vedel, kaj lahko skakalci pričakujejo: "Nič me ni presenetilo. Četudi bi se začela, bi bilo dobro. Na oba scenarija sem bil pripravljen. Ko so rekli, da gre zares, sem pogledal zastave, ki so bile dovolj mirne. Kar naenkrat smo začeli vsi naokoli skakati in se ogrevati. Na žalost je bila takšna napoved. Najbolj mi je žal navijačev, ki so toliko časa čakali. Verjamem, da bo jutri toliko boljše."

Ekipa za sobotno moštveno preizkušnjo znana že danes: Kos, Prevc, Zajc, Lanišek

"Žirija se je odločila prav, narava je zmagala. Jutri nas čaka dvojni program. Ne bo poizkusne serije in bo takoj tekma," je po koncu petkovega dne sprva dejal glavni trener Robert Hrgota, ki je dal fantom navodila, kaj morajo v tem času čakanja početi: "Najtežji trenutki so, ker mora biti telo pripravljeno, ne sme biti pa preobremenjeno. Mentalno in psihično morajo biti skakalci pripravljeni. Dokler ni uradno odpovedano, morajo biti osredotočeni."

Domen Prevc bo v soboto skakal na posamični in ekipni tekmi. Na slednji bo nastopil v drugi skupini. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav bo v soboto najprej še posamična tekma z eno serijo, je že sprejel odločitev za ekipno preizkušnjo. Tako kot v Lahtiju, kjer so bili naši orli drugi, bodo tudi tokrat v istem vrstnem redu skakali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek, ki so bili tudi najboljši SLovenci v četrtkovih kvalifikacijah. Pred tem bo na posamični tekmi letel še nadarjeni 18-letni Rok Masle.