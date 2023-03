Neugodna vremenska napoved s pričakovanim premočnim vetrom se je uresničila. Vodstvo tekmovanja je poskušalo uvodno preizkušnjo zaključka svetovnega pokala v Planici na vsak način izpeljati, a po večkratnem prestavljanju je zmagala narava. Vodstvo je najprej odpovedalo poskusno serijo, nato pa večkrat zasedalo in začetek tekme prestavljalo s 15. ure na 15.30, 16.00, 16.30 ...

Zadnji mogoč začetek preizkušnje so postavili na 17. uro. In res, ob 16.30 je sprva prišla spodbudna novica, da se bo tekma začela. A poletelo je le nekaj predtekmovalcev, zadnji polet v karieri je opravil še Bor Pavlovčič, nekaj minut zatem pa je prišlo sporočilo, da tekme ne bo mogoče izpeljati in da je prestavljena na soboto.

"Že včeraj smo poznali vremensko napoved, vedeli smo, da bo veter najmočnejši ravno v tem času. Žal se je napoved uresničila. V naprej smo se odločili za določen načrt. Kot ste videli, smo res poskušali tekmo izpeljati. Vsaj eno serijo. Prestavljali smo, dokler se je dalo, tudi zaradi vidljivosti in vsega. Na koncu smo imeli celo eno okno, ko smo lahko skakali s predtekmovalci, a ravno v trenutku, ko smo imeli zadnjo možnost, da bi začeli tekmo, je spet zapihalo. Veter je bil nestabilen, iz različnih smeri, premočan. Preprosto nismo želeli tvegati varnosti tekmovalcev, tako da smo se odločili za prestavitev na jutrišnji dan," je odločitev vodstva tekmovanja, da petkovo posamični tekmo prestavijo na sobotni jutranji termin (8.45), v mešani coni novinarjem pojasnil vodja tekmovanja Aljoša Dolhar.

Vremenske razmere v Planici v petek niso dopuščale varne izvedbe tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob tem je Dolhar dodal, da čeprav so vedeli za neugodno vremensko napoved, možnosti, da bi tekmo že prej prestavili na dopoldanski termin, ni bilo. "Ne, ker si tudi naš meteorolog ni upal za nekaj dni v naprej do ure natančno napovedati, kakšna bo situacija." To sicer že tako ne bi bilo mogoče tudi z vidika televizijskega prenosa, so ob tem dodali pri Smučarski zvezi Slovenije.

Obvestilo imetnikom petkovih vstopnic Foto: Grega Valančič/Sportida Prireditelji imetnikom vstopnic za današnjo odpadlo tekmo sporočajo, da lahko vstopnice za stojišča izkoristijo v nedeljo, 2. aprila, ali pa prejmejo povrnjeno kupnino na prodajnem mestu, kjer so vstopnico skupili. Imetniki vstopnic za tribuno pa bodo dobili povrnjeno kupnino na mestu, kjer so vstopnice kupili. "Vse, ki ste vstopnice kupili na prizorišču prosimo, da se za informacije obrnete na info@kompas.si ali info@eventim.si," so še sporočili iz SZS.

Spodbudna sobotna in nedeljska napoved

Vremenski obeti za vikend so bolj spodbudni. "Za soboto kaže precej bolje kot danes. Začenjamo 8.30 s predskakalci, poskusne serije ne bo. Izvedli bomo le to serijo današnje odpovedane tekme, potem pa ob 10. uri nadaljujemo po programu z ekipno tekmo. Tudi za nedeljo je veliko boljša napoved kot danes. Ne pričakujemo nekih velikih težav v soboto in nedeljo," je z obetavnimi napovedmi še postregel Dolhar.

V Planici se je petek zbralo okoli 11.500 gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sobotna individualna tekma se bo začela ob 8.45, tekmovalce čaka le ena serija. Ob 10. uri po programu sledi ekipna tekma.

V nedeljo ob 10. uri je na urniku še zadnja tekma dolge sezone 2022/23, na kateri bo lahko nastopilo 30 najboljših skakalcev svetovnega pokala.