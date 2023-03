Cene Prevc je te dni v Planici v drugačni vlogi, kot smo ga bili vajeni v zadnjih sezonah. Zanj bo prav poseben dan sobota, 1. april, ko bo med prvo in drugo serijo ekipne tekme opravil še zadnji skok na letalnici in z njim potegnil črto pod kariero, katere konec je napovedal jeseni. "Nekaj treninga je bilo, a ne, ker bi moral, ampak zato, ker na letalnici ne želim le preživeti, ampak želim lepo še zadnjič skočiti in pomahati navijačem," pred zadnjim poletom pravi 27-letnik.

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici še nikoli ni bil tako pozno kot letos, ko bo letalnica bratov Gorišek skakalno karavano gostila vse do 2. aprila. Slovenska zasedba je v četrtkovih kvalifikacijah zaradi nacionalnega paketa lahko računala na kar 12 tekmovalcev, Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc so se zvrstili na prvih treh mestih, na današnjo tekmo pa sta se uvrstila še Lovro Kos in Rok Masle.

"Ne želi le preživeti"

Od bratov Prevc na letošnjem finalu tekmuje le najmlajši Domen, saj je Peter Prevc po grdem padcu na prvenstvu v Planici predčasno končal sezono, Cene Prevc pa je pred sezono naznanil konec kariere, tako da bo med prvo in drugo serijo sobotne ekipne tekme v Planici opravil še zadnji polet.

"Opravil sem nekaj treningov. Malo sem šel na skakalnico. A ne, ker bi moral, ampak zato, ker nočem samo preživeti na letalnici, temveč želim lepo še zadnjič skočiti tu in pomahati navijačem," pravi srednji od bratov Prevc in dodaja, da pred sobotnim poletom bolj kot tremo čuti neučakanost.

Zadnjič bo v Planici poletel predvidoma med prvo in drugo serijo sobotne ekipne tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pogreša stvari, ki pridejo zraven

Prevc se je za konec profesionalnega skakanja odločil pred tekmovalnim obdobjem, ki je s seboj prineslo tudi domače nordijsko svetovno prvenstvo. Mu je zato kaj žal, da ni podaljšal kariere še za eno sezono?

"Da bi se spraševal, zakaj nisem podaljšal, ne, so me pa večkrat vprašali, ali vse skupaj pogrešam. Da, pogrešal sem nekatere stvari. A zanimivo je, da sem bolj kot skoke pogrešal stvari, ki pridejo zraven. Na primer, ko sem videl kakšne kratke posnetke s treningov ali aktivacije, ki jo imamo dopoldne, ali pa stvari iz družabnega dela, ki si ga bil prej vrsto let vajen, potem pa ga kar presekaš. V takih trenutkih te malo zasrbi."

"Da bi se spraševal, zakaj nisem podaljšal, ne, so me pa večkrat vprašali, ali vse skupaj pogrešam. Da, nekatere stvari sem pogrešal." Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnjih mesecih je bil del več projektov, tudi v Planici se je znašel v različnih vlogah, ki zaobjemajo trajnost in ambasadorstvo četrtkovega dela šolarjev. Ob vseh dejavnostih, ki jih je vključil v svoj urnik, izobraževanje na fakulteti za elektrotehniko in višji šoli za upravljanje podeželja in krajine trpi.

"Priznam, da oboje trpi, ker sem pomagal pri svetovnem prvenstvu in zdaj pri kakšnih malenkostih za finale sezone. Moram priznati, da se je nabralo kar veliko strani, ki jih bo treba narediti po Planici," pravi 27-letnik, ki je v četrtek, ko so bile na sporedu še zadnje kvalifikacije v sezoni, v Planici že letel. Kot predskakalec, v izteku je pozdravil uspešen dan rojakov.

Anže Lanišek je zmagovalec četrtkovih kvalifikacij. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ti bodo v petek popoldne, ko vremenska napoved sicer ni ugodna, napadli stopničke oziroma kar več mest na zmagovalnem odru. Poskusna serija je predvidena ob 14. uri, prva serija pa ob 15.

V soboto bodo najboljši letalci združili moči na ekipni tekmi, v nedeljo pa ob 10. uri sledi še konec s 30 najboljšimi skakalci.

Če je veliki kristalni globus že oddan Halvorju Egnerju Granerudu, pa manjši za zmago v poletih še nima lastnika. V najboljšem položaju je Granerud s 380 točkami, ogrozi pa ga lahko Stefan Kraft (320 točk). V boju za tretje mesto so kar trije Slovenci, tretji je Zajc (171), četrti Domen Prevc (163), peti pa Lanišek (154).