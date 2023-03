Enajstletnika na poletih v Planici čaka posebna nagrada

Nagrajena slika Žige Ščuke, ki bo v Planici podelil nagrado Planica 7 najboljšemu letalcu.

"Narisal sem več različnih pokalov. Nato sem jih razporedil po sobi, med njimi izbral najlepšega ter ga z mamino pomočjo prijavil na natečaj," je povedal nadobudni mladi ustvarjalec in velik oboževalec smučarskih skokov Žiga Ščuka. Zmagovalna risba, ki jo je avtor poimenoval Na vrhu Planice, prikazuje skakalca, ki po zaviti skakalnici poleti na prvo mesto. "Za zavito skakalnico sem se odločil, ker sem pregledal druge objavljene risbe in pričakoval, da planiške velikanke na ta način ne bo narisal nihče drug," je še pojasnil v pogovoru o tem, kako je nastala zmagovalna ideja.

Od otroške risbe do trajnostnega pokala

Na zadnji dan zaključka sezone v Planici bo mladi ustvarjalec zmagovalcu posebnega seštevka Planica 7 predal pravi pokal, ustvarjen po narisani ideji. "Pokal bomo ustvarili s pomočjo 3D-tiska, kar nam omogoča, da se ne omejujemo z velikostjo ali materiali. Prednost takšnega načina izdelave je, da lahko v kratkem času izdelamo unikaten pokal, ki bo ustvarjen neposredno po narisani ideji. V tem primeru si želimo pokal ustvariti iz materiala, ki bo mlademu ustvarjalcu zmagovalne risbe omogočal, da ga sam tudi pobarva," je razložila članica komisije in strokovnjakinja za 3D-tisk Barbara Wilkesmann Hočevar, direktorica podjetja Chemets.

Cene Prevc: Izbrali idejo, ki je bila drugačna

Med člani komisije so bili poleg strokovnjakinje za 3D-tisk tudi predstavnica Zavarovalnice Triglav Maša Čeplak, predstavnica marketinga OK Planica Nuša Rakovec, predstavniki oglaševalske agencije Shift Matija Primc, Abra Nikitenko in Eva Gradišnik ter smučarski skakalec Cene Prevc. "Všeč mi je bilo, da smo imeli člani komisije zelo različna mnenja in poglede, čemu nameniti prednost pri izbiri. Tako smo na vse poslane risbe pogledali iz različnih zornih kotov in izbrali idejo, ki je zares drugačna od preostalih," je po končanem izboru pojasnil Cene Prevc ter se sodelujočim otrokom in najstnikom zahvalil za sodelovanje. "Iz prejetih risb je bilo videti, da so mladi ustvarjalci ob risanju uživali. To, da so si vzeli čas, sami ustvarili ideje za pokal in se ob tem še zabavali, je bil tudi glavni cilj natečaja," je še strnil.

Čeprav je komisija že izbrala zmagovalno risbo, lahko širša javnost še vedno glasuje za tri najboljše risbe po izboru občinstva. Mladi ustvarjalci, ki bodo prejeli največ glasov, bodo skupaj z zmagovalcem natečaja Žigo obiskali zadnji tekmovalni dan v Planici in se družili s smučarji skakalci. Glasovanje je na spletni strani odprto še do petka, 24. marca.