Kubacki: Zdravniki se borijo za življenje moje žene

Poljski skakalec pojasnil, zakaj je predčasno končal norveško turnejo in sezono

"Nujno sem se moral vrniti domov. Žena Marta je v bolnišnici zaradi težav s srcem. Stanje je resno, zdravniki se borijo za njeno življenje. Je v dobrih rokah, dekle je močno in se bo izvleklo. Moje sezone je tako konec, a to zdaj ni pomembno," je na družbenem omrežju Instagram danes zapisal Dawid Kubacki in objavil fotografijo žene z otrokoma.

Triintridesetletni Dawid in Marta sta se poročila spomladi 2019, konec decembra 2020 se jima je rodila prva hči Zuzanna, v začetku januarja letos pa sta se razveselila še hčerke Maje.

V četrtek slavil v Lillehammerju, v nedeljo odpotoval v domovino

Poljski skakalec je v četrtek v Lillehammerju vknjižil 38. zmago v karieri, nato v soboto na letalnici v Vikersundu osvojil osmo mesto, dan zatem pa so iz poljskega tabora tik pred prologom za drugo tekmo na letalnici sporočili, da se Kubacki iz osebnih razlogov umika.

Tako je tri tekme pred koncem sezone Norvežan Halvor Egner Granerud postal skupni zmagovalec svetovnega pokala.

Do konca sezone so na sporedu še tri posamične tekme, ena v Lahtiju in dve v Planici. Granerud ima 2.058 točk, drugi Kubacki 1.592, tretji Stefan Kraft 1.550, četrti Anže Lanišek pa 1.474.