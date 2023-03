Lanišek s stopničkami potrdil tretje mesto na norveški turneji

Anže Lanišek je na zadnji dan norveške turneje Raw Air in na drugi tekmi poletov v Vikersundu poletel na tretje mesto (468,8 točke), s tem pa je potrdil tudi tretje mesto v seštevku turneje. Zmage se je razveselil Avstrijec Stefan Kraft (497,4) ki je v finalni seriji iz vrha izrinil Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda (489,8), ki pa je dobil seštevek turneje Raw Air. V boju za stopničke sta bila po prvi seriji tudi Domen Prevc, ki je bil na koncu peti, in Timi Zajc, ki je osvojil sedmo mesto. Do točk sta prišla tudi Lovro Kos in Žiga Jelar, v finalu je nastopil tudi Rok Masle, a je bil naknadno diskvalificiran.

Vikersund, končni vrstni red:

Moška karavana v smučarskih skokih je opravila tudi z zadnjim dnevom desetdnevne norveške turneje Raw Air, v seštevek katere je štelo kar 18 skokov. Za slovensko zadovoljstvo je znova poskrbel Anže Lanišek, ki je v Vikersundu na drugi tekmi poletov osvojil tretje mesto, potem ko je bil po prvi seriji četrti, mesto za Domnom Prevcem ter mesto pred Timijem Zajcem, ki sta bila na koncu na petem oziroma sedmem mestu. 26-letni Lanišek je tako še 27. v karieri in 14. v tej sezoni stopil na oder zmagovalce. Postal je tudi prvi slovenski skakalec, ki je norveško turnejo končal med najboljšimi tremi.

Zmage se ja na koncu veselil Avstrijec Stefan Kraft, ki je v finalu s poletom dolgim 235,5 metra prehitel Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, ki se je moral po sobotni zmagi tako tokrat zadovoljiti z drugim mestom. Kraft je že v prvi seriji s poletom dolgim 246,5 metra poskrbel za daljavo dneva, a je ob tem pri doskoku podrsal z roko. Na koncu je za 7,6 točke prehitel Graneruda, ki je v finalu pristal pri 219 metrih. Lanišek je na tretjem mestu na koncu za zmagovalcem zaostal za 28,6 točke, 1,2 točki pa je za Laniškom zaostal četrti Avstrijec Michael Hayböck.

Po prvi seriji se je sicer obetal slovenski spopad za stopničke, saj je Domen Prevc zasedal tretje mesto, Lanišek je bil četrti, Timi Zajc pa peti. Prevc in Zajc sta v finalu nato nekoliko pokvarila svoji uvrstitvi, Prevc je bil na koncu peti (451,8 točke), Zajc pa sedmi (448,2). Do točk sta prišla tudi Lovro Kos in Žiga Jelar, ki pa sta v finalu pokvarila svoji uvrstitvi. Kos je v finalu izgubil devet mest, preizkušnjo je končal kot 19., Jelar pa je izgubil šest mest in bil na koncu 20. Točke so se obetale tudi debitantu na letalnici Roku Masletu, a je bil v finalu zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Domen Prevc je osvojil peto mesto. Foto: Sportida

Tekma je sicer potekala brez poljskega šampiona Dawida Kubackega, ki se je iz osebnih razlogov odpovedal današnjim poletom, tako da je Norvežan Granerud že pred tem osvojili veliki globus za skupno zmago.

Granerud je kot zmagovalec letošnje izvedbe turneje v moški konkurenci prejel dodatno nagrado v višini 50 tisoč evrov, drugouvrščeni Kraft je prejel 20 tisoč evrov, tretji Lanišek pa si je prislužil deset tisoč evrov.

V kvalifikacijah najboljši Kraft Kraft je bil pred današnjo tekmo najboljši že v kvalifikacijah, kjer je nastopilo 60 skakalcev. Avstrijec je z 236,5 metra postavil tudi najboljšo daljavo kvalifikacij (249,7 točke). Drugo mesto sta si razdelila vodilni v skupnem seštevku Norvežan Halvor Egner Granerud (235,5 m) in njegov rojak Robert Johannson (231 m), ki sta za Avstrijcem zaostala 2,7 točke. Med slovensko peterico je bil najboljši Domen Prevc, ki je osvojil peto mesto (223 m; 238,5 točke). Timi Zajc je bil deveti (218 m; 230,4), takoj za njim se je uvrstil Anže Lanišek (204,5 m; 226,7), enajsti pa je bil Lovro Kos (226 m; 222,8). Med petnajsterico se je zavihtel še Žiga Jelar, ki je bil 14. (216 m; 219,8). Uspešen pa je bil tudi Rok Masle, ki je osvojil 26. mesto (218 m; 189,8).

Granerudu veliki globus

Halvor Egner Granerud je vodilni na turneji, pa tudi v svetovnem pokalu in seštevku poletov. Danes si je ob odsotnosti Dawida Kubackega zagotovil veliki globus. Foto: Sportida Halvor Egner Granerud, ki je na štirih tekmah na letalnicah to sezono trikrat zmagal in bil enkrat drugi si je danes tudi v teoriji zagotovil veliki kristalni globus v seštevku za zmago svetovnega pokala, saj se je Poljak Dawid Kubacki iz osebnih razlogov odločil, da ne nastopi, za Norvežanom pa zaostaja že za neulovljivih 386 točk. Granerud je tako postal prvi Norvežan v zgodovini, ki je veliki kristalni globus osvojil dvakrat. Prvič je bil najboljši v sezoni 2020/21. To sezono je med drugim osvojil tudi novoletno turnejo.

Selitev na Finsko

Skakalci se bodo po Vikersundu preselili na Finsko, kjer jih prihodnji konec tedna v Lahtiju čakata posamična in ekipna tekma, konec marca pa sledi še tradicionalni sklep sezone s poleti v Planici (30. marec–2. april).

Preberite še: