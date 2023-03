Svetovna rekorderka Ema Klinec do zgodovinske zmage in prvega mesta na turneji!

Za 15 smučarskih skakalk, ki se jim je v Vikersundu izpolnila dolgoletna želja po letenju, je izjemen konec tedna. Najbolj nasmejana je po premierni ženski tekmi na letalnici Ema Klinec.

Na sobotnem uradnem treningu je kot prva ženska uradno preskočila magično mejo 200 metrov (203 metre) in nato v tretji trening seriji poletela do 221 metrov, v nedeljo pa že v prvi seriji zajadrala do 226 metrov, kar je nov ženski svetovni rekord. Za štiri metre je izboljšala rekordno sobotno znamko Alexandrie Loutitt.

Nov svetovni rekord v režiji Eme Klinec:

2️⃣2️⃣6️⃣‼️



Ema Klinec 🇸🇮 nową rekordzistką świata w długości skoku narciarskiego❗



👉 Historyczny konkurs lotów kobiet w #Vikersund na żywo w Eurosporcie 2 i #EurosportExtra w @_PlayerPL #skijumpingfamily #RawAir pic.twitter.com/N9D5upac2G — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) March 19, 2023

Zanesljivi zmagi na letalnici in v seštevku turneje

Klinčeva je po prvi seriji zanesljivo vodila, pred najbližjo zasledovalko Silje Opseth (211 metrov) je imela 17,5 točke prednosti, pred tretjo Katharino Althaus že skoraj 35 točk, pred četrto Juki Ito pa 36.

Prednost je v finalu, v katerem je poletela 223,5 metra − meter in pol manj kot Loutittova −, zanesljivo zadržala in na koncu slavila z 41 točkami prednosti pred Opsethovo (207 metrov).

Na tretje mesto je s četrtega po prvi seriji napredovala Itova. Japonka zaradi diskvalifikacije v Lillehammerju ni bila med 15 najboljšimi na turneji, ki so lahko letele, a so ji na pobudo skakalk pozneje le prižgali zeleno luč za nastop v Vikersundu, kar je odlično izkoristila. Za Klinčevo je zaostala 62,1 točke.

24-letnica je tudi zanesljiva zmagovalka turneje, najbližjo zasledovalko Katharino Althaus je prehitela za več kot 88 točk. Foto: Sportida

24-letna Gorenjka je z novo zmago, ki ni štela za svetovni pokal, je pa za turnejo, potrdila tudi zanesljivo skupno zmago norveške turneje Raw Air. V seštevku te je za 88,1 točke prehitela drugo Althasuovo ter za 155,3 točke tretjo Selino Freitag. Tekma Fis je dokazala, da so najboljše skakalke brez težav kos letalnicam in so napovedale, da bi lahko že kmalu tekmovale tudi na najvišji ravni.

Organizatorji so za zmagovalko pripravili dodatnih 40 tisoč evrov, za drugouvrščeno 15 tisoč, za tretjo pa pet tisoč evrov (brez odbitega davka).

"Plod dela preteklih let in te sezone"

"Vedno sem si govorila, da ni konec, dokler ni konec. Pred poleti sem imela pomisleke. Vedela sem namreč, da se lahko marsikaj zgodi. Vesela sem, da se je obrnilo v mojo korist in da sem prednost v seštevku turneje še povečala. Delala sem lepe skoke, zaupala sem si, nisem se pustila motiti. To je plod celotnega dela, ki je bilo dobro opravljeno že v preteklih letih, predvsem pa v tej sezoni. Današnja poleta in včerajšnji tretji so bili res super, noro," je po veliki zmagi v pogovoru za nacionalno televizijo dejala Klinčeva.

Nika Križnar je zasedla sedmo mesto, njen novi osebni rekord je 193,5 metra. Foto: Sportida

Križnarjeva z novim osebnim rekordom, 200 metrov še čaka

Druga slovenska predstavnica Nika Križnar si je želela preskočiti mejo 200 metrov, a ji to ni uspelo. Njen novi osebni rekord je 193,5 metra iz prve serije, po kateri je zasedala šesto mesto. V finalu je pristala pri 187 metrih in končala kot sedma.

Za konec le še tekma v Lahtiju

Smučarske skakalke do konca sezone čaka le še ena tekma, ki bo v petek v Lahtiju.

Veliki kristalni globus je že oddan Evi Pinkelnig (1.612 točk), drugo mesto bo osvojila Althausova (1.437), tretja bo Klinčeva (1.255), četrta pa Anna Odine Ström (1.198).

Portret smučarske skakalke Eme Klinec - rojena: 2. julija 1998

- prebivališče: Poljane nad Škofjo Loko

- klub: Alpina Žiri

- glavni trener: Zoran Zupančič Največji uspehi: - ZOI:

5. mesto, Peking 2022

14. mesto, Pjongčang 2018 - ZOI mladih: 1. mesto, Lillehammer 2016 - SP: 1. mesto, Oberstdorf 2021, srednja skakalnica

2. mesto, Oberstdorf 2021, ekipno

3. mesto, Planica 2023, mešane ekipe

5. mesto, Lahti 2017

10. mesto, Planica 2023, velika skakalnica

19. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica Svetovni pokal: 1. mesto, Oslo 2023

1. mesto, Willingen 2022, mešane ekipe

1. mesto, Nižnij Tagil 2021

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2021, ekipno

2. mesto, Oslo 2023

2. mesto, Hinzenbach 2023

2. mesto, Willigen 2023

2. mesto, Hinterzarten 2023

2. mesto, Hinterzarten 2023

2. mesto, Saporo 2023

2. mesto, Saporo 2023

2. mesto, Nižnij Tagil 2021

2. mesto, Rašnov 2021, ekipno

2. mesto, Hinzenbach 2021

2. mesto, Ljubno ob Savinji 2021

2. mesto, Ljubno ob Savinji 2020, ekipno

2. mesto, Klingenthal 2019

2. mesto, Zao 2018, ekipno

2. mesto, Oberstdorf 2017

2. mesto, Saporo 2016

3. mesto, Lillehammer 2023

3. mesto, Oberhof 2022

3. mesto, Willingen 2022

3. mesto, Ljubno ob Savinji 2021

3. mesto, Titisee-Neustadt 2021

3. mesto, Premanon 2018

3. mesto, Lillehammer 2018

3. mesto, Pjongčang 2017

3. mesto, Oberstdorf 2016

3. mesto, Zao 2016

4. mesto, Hinzenbach 2023

4. mesto, Ljubno ob Savinji 2022

4. mesto, Titisee-Neustadt 2022, mešane ekipe

4. mesto, Ljubno ob Savinji 2021

4. mesto, Lillehammer 2021

4. mesto, Rasnov 2021

4. mesto, Lillehammer 2019

4. mesto, Lillehammer 2019

4. mesto, Premanon 2018

4. mesto, Pjongčang 2017

4. mesto, Saporo 2017

4. mesto, Oslo 2016

4. mesto, Oberstdorf 2016

5. mesto, Rasnov 2023

5. mesto, Rasnov 2023

5. mesto, Willingen 2023, mešane ekipe

5. mesto, Zao 2023, ekipno

5. mesto, Lillehammer 2022

5. mesto, Oberhof 2022

5. mesto, Willingen 2022

5. mesto, Ramsau 2021

5. mesto, Rasnov 2021

5. mesto, Titisee-Neustadt 2021

5. mesto, Lillehammer 2020

5. mesto, Zao 2020, ekipno

5. mesto, Hinterzarten 2017, ekipno

5. mesto, Ljubno ob Savinji 2017

5. mesto, Ljubno ob Savinji 2017

5. mesto, Hinzenbach 2016

5. mesto, Čajkovski 2014

5. mesto, Lillehammer 2013, ekipno

...

- prva ženska, ki je preskočila 200 metrov, Vikersund (203 metre 18. 3. 2023)

- svetovni rekord: 226 metrov, Vikersund (19. 3. 2023)

Vikersund, poleti (Ž):

Preberite še: