"Super zaključek dneva. Turneja je bila res dolga. Na koncu sem zelo vesela, da mi je uspelo postaviti tisti zadnji košček v sestavljanko, v to zgodbo," je po zmagi na premierni tekmi smučarskih skakalk na letalnici dejala z 226 metri nova svetovna rekorderka in zmagovalka norveške turneje Ema Klinec, glavni trener Zoran Zupančič pa je dodal: "Lahko smo ponosni na ta konec turneje. Končno je za nas posijalo sonce, imeli smo kar težko sezono."

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je v Vikersundu dokazala, da je izjemna letalka. Potem ko je v soboto kot prva ženska uradno preletela mejo 200 metrov (203 metre) in nato poletela do 221 metrov, je danes naredila še korak naprej. Na premierni preizkušnji za skakalke na letalnici se je z 226 metri podpisala pod nov svetovni rekord in na koncu zmagala z več kot 40 točkami pred Silje Opseth.

Tekma ni štela v seštevek svetovnega pokala, je pa v seštevek norveške turneje Raw Air, ki jo je Klinčeva dobila z več kot 88 točkami pred najbližjo zasledovalko Katharino Althaus.

"Super zaključek dneva. Turneja je bila res dolga. Na koncu sem zelo vesela, da mi je uspelo postaviti tisti zadnji košček v sestavljanko, v to zgodbo. Rada bi se vsem zahvalila za podporo, da lahko pokažemo svoje najboljše predstave. To je to, gremo naprej v nove zmage," so pri Smučarski zvezi Slovenije povzeli besede svetovne rekorderke in zmagovalke norveške turneje Eme Klinec.

Križnar: Kaj si moram pustiti še za prihodnost

Druga slovenska predstavnica, ki je lahko nastopila med petnajsterico na letalnici, Nika Križnar, je tekmo končala na sedmem mestu.

"Res lepo, zgodovina v Vikersundu. Mislim, da je lahko vseh 15 deklet ponosnih, da smo imele to čast, da smo se v tem preizkusile. Noro, koliko je bilo navdušenja, podpore vseh. Vidi se, kako smo podpirale druga drugo. To bo res šlo v zgodovino. Neizmerno sem tudi zadovoljna za Emo. Uspelo ji je narediti to, kar sem jaz lani. Mislim, da ne bo pozabila vseh teh poletov prek 200 metrov, rekorda letalnice in na koncu zmage na norveški turneji. Naj uživa v tem trenutku, naj se sprosti, naj uživa v teh trenutkih. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni z izkupičkom. Vesela sem, ker nama je ekipa zaupala, naju podpirala, res je bilo lepo," je misli za SZS strnila Križnarjeva.

"Vem, česa sem zmožna, vem, da skoki skozi sezono niso bili konstantni, da bi lahko pričakovala kaj več tukaj. Vseeno pa sem v zraku uživala. To je neopisljiv občutek," pravi Nika Križnar. Foto: Sportida

Ob tem se je dotaknila še dolžine svojih poletov. V prvi seriji nedeljske tekme je s 193,5 metra dolgim poletom postavila osebni rekord. "Pri meni je malo zmanjkalo za kakšen meter več, a kaj si moram pustiti še za prihodnost. Vem, česa sem zmožna, vem, da skoki skozi sezono niso bili konstantni, da bi lahko pričakovala kaj več tukaj. Vseeno pa sem v zraku uživala. To je neopisljiv občutek, res sem vesela, da sem bila ena izmed 15, ki so si izborile čast skočiti na velikanki."

Zupančič: Končno je za nas posijalo sonce

"Turneja Raw Air je za nami. Res smo lahko veseli in ponosni na ta zaključek. V naših rokah je ostalo prav vse, tako svetovni rekord kot osvojitev najprestižnejše turneje v vsej sezoni. Polet čez 200 metrov. To so res mejniki. Ema Klinec je letos res dokazala, da je najboljša letalka, kar nekaj poletov čez 200 metrov ji je uspelo. S tem se je kar dobro odlepila od tekmovalk. Super konec, končno je za nas posijalo sonce, imeli smo kar težko sezono. Zdaj gremo lahko bolj sproščeni in veseli na zaključek v Lahti," pa je po zgodovinskem koncu tedna dejal glavni trener skakalk Zoran Zupančič.

Za konec le še tekma v Lahtiju

Smučarske skakalke do konca sezone čaka le še ena tekma, ta bo v petek v Lahtiju.

Veliki kristalni globus je že oddan Evi Pinkelnig (1.612 točk), drugo mesto bo osvojila Althausova (1.437), tretja je trenutno Klinčeva (1.255), četrta pa Anna Odine Ström (1.198).