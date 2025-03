Izjemen slovenski dan: Nika Prevc z več rekordi, na stopničkah tudi Ema Klinec!

Z novo zmago Nike Prevc se je končala ženska sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Prevc, ki je v tej sezoni podirala številne mejnike, postala dvakratna svetovna prvakinja in nova svetovna rekorderka, je danes izenačila še dva rekorda. Z novim prvim mestom se je po številu zaporednih zmag (deset) in številu zmag v eni sezoni (15) izenačila z rekorderko Saro Takanaši.

Nika Prevc je znova dominirala, slovenski uspeh je dopolnila Ema Klinec. Foto: Guliverimage

Nika Prevc je drugi zaporedni veliki kristalni globus dvignila z ogromno prednostjo. V svetovnem pokalu je na koncu zbrala kar 1933 točk, kar je največ v zgodovini svetovnega pokala. Ogromno prednost pa je imela tudi na zadnji tekmi. Že v prvi seriji zadnje preizkušnje je bila razred zase, kljub zaletu nižje je s 128 metri postavila najboljšo daljavo serije in je imela pred drugouvrščeno Nemko Selino Freitag kar 21 točk prednosti. V finalu je skočila s kar dve zaletov nižje, pa kljub temu pristala pri 133,5 metra. Na koncu je Freitag ugnala za kar 51,4 točke, kar je največja razlika v zgodovini ženskega svetovnega pokala.

Dvajsetletnica je postala druga slovenska športnica, ki je v vitrino pospravila drugi kristalni globus za skupno zmago. Pred njo je to uspelo le Primožu Peterki. Ob veliki zmagi si je ob njenem doskoku v čast spoštovanja kapo snel tudi glavni trener Jurij Tepeš.

Ema Klinec je osvojila tretje mesto. Foto: Guliverimage

Slovenski uspeh je na tretjem mestu dopolnila Ema Klinec. Ta je bila po prvi seriji osma, za tretjim mestom je zaostaja 3,5 točke, v finalu pa z izjemnim skokom prišla na tretje mesto. To so njene 31. stopničke v karieri. Za Prevc je zaostala 54,4 točke. Tretja slovenska predstavnika Taja Bodlaj je na koncu zasedla 25. mesto.

Glavni slovenski trener Jurij Tepeš za razliko od četrtkove tekme, ko je nastopilo pet Slovenk, danes lahko računal le na tri, saj so imele pravico nastopa na zadnji tekmi sezone tekmovalke, ki so v svetovnem pokalu med 30. oziroma so jo zaradi odsotnosti nekaterih iz 30-erice dobile nekatere, ki so tik za njo.

V skupni razvrstitvi sezone svetovnega pokala 2024/25 sta se za Prevc (1933 točk) zvrstili dve nemški skakalki. Druga je bila Freitag (1293), tretja pa Katharina Schmid (1201). Od Slovenk je med najboljšo deseterico končala še Klinec (710), ki je bila deveta. Nemčija je zmagala tudi v pokalu narodov, Slovenija je končala na četrtem mestu.

Moški del karavane bo v Lahtiju na delu v soboto (posamična tekma) in v nedeljo (superekipna), nato pa se bo preselil na tradicionalni zaključek v Planico.

Izidi, Lahti: 1. Nika Prevc (Slo) 328,8 točke (128 m/133,5)

2. Selina Freitag (Nem) 277,4 (115/124,5)

3. Ema Klinec (Slo) 274,4 (129,5/125)

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 273,3 (119/129)

5. Katharina Schmid (Nem) 270,1 (113/122)

6. Anna Odine Stroem (Nor) 262,8 (121/119)

...

25. Taja Bodlaj (Slo) 193,5 (110,5/110)

... Končni vrstni red v svetovnem pokalu 2024/25 (24/24): 1. Nika Prevc (Slo) 1933 točk

2. Selina Freitag (Nem) 1293

3. Katharina Schmid (Nem) 1201

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 1026

5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 978

6. Lisa Eder (Avt) 877

...

9. Ema Klinec (Slo) 710

30. Taja Bodlaj (Slo) 88

38. Tina Erzar (Slo) 42

45. Katra Komar (Slo) 21

46. Nika Vodan (Slo) 20

50. Taja Sitar (Slo) 15

55. Jerica Jesenko (Slo) 9

60. Mia Ingolič (Slo) 2

61. Tinkara Komar (Slo) 1 Pokal narodov (28 tekem/15 reprezentanc): 1. Nemčija 4214

2. Norveška 3719

3. Avstrija 3624

4. Slovenija 3291

...



