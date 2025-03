Snega še preveč, tudi dež za planiške delavce ne bo ovira

Planica pred letom dni. Foto: Jaka Lopatič "Eno leto nam je prineslo še dodatno leto izkušenj. Dobro osnovo so nam pripravili že naši predhodniki, saj je teh 90 let res impresivnih in edinstvenih v slovenskem prostoru. Čeprav je zunaj bolj pomladno kot zimsko vreme, se zanesljivo nimamo česa bati, snega je v tem trenutku na letalnici bratov Gorišek preveč in ga moram celo odstranjevati z letalnice," je dejal Tomaž Šušteršič. "Vmes nas čaka kakšen deževen dan, a tako kot vsako leto se tudi letos pripravljamo intenzivno in skrbno na največji slovenski športni praznik."

Prisluhnite, kako potekajo priprave letalnice in na sam dogodek (vir: STA):

Ob tem skupaj s partnerji pripravljajo tudi glasbeno-zabavni program in druge aktivnosti. Na planiškem odru Vala 202 bodo letos gledalce v štirih dneh zabavali Nipke, Vzrock, Tabu, Mi2, Ansambel Stil in Modrijani. Kot je še pojasnil Šušteršič, bo omejitev obiskovalcev nekje med 30 in 35 tisoč ljudi, kar lahko doseže Planica, najbolj obremenjena bo tradicionalno sobota.

Polona Škrbec, predstavnica partnerja Triglava, je dejala, da bodo v Planico znova popeljali množico otrok, tokrat okoli štiri tisoč. Akcijo so letos še nadgradili s projektom Ustvariti pokal, kjer so prejeli več kot 800 risbic mladih. Aleš Petejan, direktor marketinga pri Mastercardu, pa je dejal, da želijo Planico približati ljudem, ki niso vedno vključeni. Tako bodo v dolino pod Poncami pripeljali petkrat več invalidov kot v preteklosti, ki bodo tokrat na nek način delali v Planici, ob tem pa bodo poskrbeli, da bodo vse tekme opremljene s kretnjami, da bodo tudi gluhi "slišali", kaj se dogaja. Pripravljajo tudi poslovno konferenco, MasterCard talks, ki bo v petek, trajal pa bo dve uri. Želijo deliti poslovne zgodbe, nasvete. Letošnji gostje so zelo zanimivi, najbolj znano ime bo Lance Armstrong. Pride tudi nekdanji tenisač Dominic Thiem.

Gledalce ne vabi zgolj spremljevalni program, temveč tudi slovenski skakalci. Te sicer pred koncem sezone čaka še finski Lahti, je pa pred tem Domen Prevc slavil na letalnici v Vikersundu, medtem ko sta na prvi tekmi Timi Zajc in Anže Lanišek končala na drugem oziroma tretjem mestu. Prevc je še pred tem v Trondheimu na veliki skakalnici osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, temu so Slovenci dodali še ekipno zlato.

Borut Meh Foto: Boštjan Podlogar/STA Z uspehi Slovencev je zadovoljen tudi predsednik panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh: "Planica je v genih Slovencev, predvsem pa slovenskih skakalcev. Treba je seveda priznati, da Planice ne bi bilo, če ne bi imeli razvitih skokov, a ravno zaradi Planice so slovenski smučarski poleti zdaj svetovna velesila."

"V sezono 2024/25 smo vstopili z velikimi pričakovanji, žal se je v prvem delu malo zalomilo. Tukaj že vskoči Planica, saj se Slovenci vedno v času problemov vrnejo pilit formo v Planico. Tudi sam se bil presenečen in srečen, da smo na svetovnem prvenstvu dosegli pet medalj, od tega štiri zlate in bili prvi med skakalnimi državami," je še dodal Meh, ki je prepričan, da se bo v Planici odvil boj za mali kristalni globus v poletih.

Program v Planici se bo začel v sredo, 26. marca, ko bo ob 10. uri na sporedu preizkus letalnice. V četrtek ob 10. uri sledijo kvalifikacije, prva tekma pa bo na vrsti v petek, ko se bo ob 15. uri začela prva posamična tekma. V soboto ob 9.30 bo ekipna tekma, za konec sezone pa v nedeljo sledi še ena posamična tekma (9.30).