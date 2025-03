Planiška Letalnica bratov Gorišek je pripravljena na svetovni rekord #video

Kaj pravi Aljoša Dolhar? Bo padel rekord v Planici?

"Trenutna situacija v Planici je takšna, da imamo na doskočišču zadostno količino snega. Glede na vremensko napoved, ki je slaba za naslednjih od pet do šest dni, smo že včeraj prilagodili program. Zato smo že prešli v sklepno fazo strojne priprave, da se izognemo slabšemu vremenu in napovedanim padavinam. Računamo, da bo doskočišče do petka pripravljeno za skoke, ki se bodo s preizkusom začeli v sredo," je pojasnil vodja tekmovanja v času planiških tekmovanj Aljoša Dolhar in se že ozrl proti preizkusu Letalnice bratov Gorišek.

Prav tako potekajo po načrtu priprave na naletu, ki bo kmalu pripravljen za nemoteno spuščanje skakalcev: "Danes začnemo pripravo ledene smučine, ki naj bi bila končana jutri in bo tako pripravljena za sredin preizkus."

Spomladanske razmere in izkušena ekipa

Vreme bo ključen dejavnik, je jasen Dolhar. Zaveda se, da bodo v Planici vladale razmere, ki ne bodo imele zimskega predznaka, a so pripravljeni. "Pričakujemo spomladanske razmere in vse izzive, ki so s tem povezani. Glede na to, da smo takšnih razmer vajeni in imamo močno ekipo, ki ji že zdaj izražam zahvalo za opravljeno delo, verjamem, da bomo tudi letos kos izzivom in bomo izpeljali odličen vikend," je optimističen Dolhar.

Kako potekajo dela na Letalnici bratov Gorišek

Letos so se lotili tudi izboljšav pri ledeni smučini, ki je lani doživela spremembo. "Poskušali smo se učiti iz lanskih izkušenj. Naša smučina je prototip, zato so bile nekatere tehnične pomanjkljivosti, ki smo jih letos odpravili. V večji meri nam je to uspelo, zato pričakujemo vrhunsko pripravljeno smučino," je povedal Dolhar.

Planica ima prostor za svetovni rekord

Ko beseda nanese na polete, zlasti na Vikersund in Planico, je v prvi vrsti asociacija svetovni rekord. Ti dve letalnici namreč omogočata takšne daljave, da se lahko govori o prav posebni znamki. Trenutni svetovni rekord znaša 253,5 metra in je v lasti norveške letalnice v Vikersundu. Avstrijec Stefan Kraft je pred osmimi leti poletel tako daleč, a v Planici verjamejo, da bi lahko letos rekord prišel nazaj pod Ponce. Najdlje je na Letalnici bratov Gorišek leta 2019 poletel Japonec Rjoju Kobajaši.

Koliko metrov se lahko leti v Planici?

"Za svetovni rekord se morajo vsi pogoji poklopiti. Potrebujemo zadosti visok nalet, ugoden veter, odličen skok in pravega tekmovalca. Lani smo v prvi seriji imeli takšne razmere. Daniel Huber je bil na vrhu zaletišča, a se je njegov trener odločil za znižanje zaletnega mesta. Prepričan sem, da bi že lani padel rekord. Upam, da se letos zgodi s kakšnim slovenskim skakalcem in da se rekord vrne v Planico," je optimističen Dolhar.

Na vprašanje predstavnika za stike z javnostjo na SZS Tomija Trbovca, do kam se bo lahko letelo, je še odgovoril: "Če moram biti natančen, bi bilo v optimalnih pogojih možno pristati pri 254 metrih."

Dva kristalna globusa v igri, eden bo zagotovo slovenski

Ne glede na vse se nam obeta izjemen zaključek svetovnega pokala. Za veliki kristalni globus se lahko še tudi kaj spremeni, pa čeprav ima Avstrijec Daniel Tschofenig pred rojakom Janom Hörlom tri posamične tekme pred koncem 94 točk naskoka – v Planici bosta dve posamični tekmi, ta konec tedna pa še ena v Lahtiju.

Domen Prevc je na dobri poti, da osvoji mali kristalni globus. Foto: Reuters

Ob pogledu na lestvico v razvrstitvi za mali kristalni globus v poletih in glede na formo skakalcev pa je nekako slutiti, da bo ta nagrada romala v slovenske roke. Domen Prevc, ki je v izvrstni formi ter se je izkazal na nordijskem svetovnem prvenstvu in nazadnje v Vikersundu, kjer je poletel 247 metrov, je v odličnem položaju. Dve tekmi pred koncem ima pred Timijem Zajcem 83, pred tretjim Andreasom Wellingerjem pa že 95 točk prednosti.