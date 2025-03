Jelko Gros izpostavil, kaj Nika Prevc ima, česar bratje nimajo

Skakalni strokovnjak Jelko Gros, ki je kot trener popeljal Primoža Peterko do dveh velikih kristalnih globusov, se je dotaknil dominance Nike Prevc, ki je ponovila dosežek legendarnega slovenskega skakalca in blestela še na nordijskem svetovnem prvenstvu ter na letalnici v Vikersundu. Ob tem je Niko primerjal z brati in razkril, kako bi se odrezala, če bi v Vikersundu letela z istega zaletnega mesta kot fantje. Dotaknil se je tudi vprašanja, kdaj bi jo lahko videli leteti na planiški letalnici bratov Gorišek.

Nika Prevc je vnovič spisala sanjsko sezono. Letos smo videli še nadgradnjo – ni se ustrašila velikega izziva, ubranila je veliki kristalni globus in je zdaj ob Primožu Peterki edina Slovenka s tovrstnim dosežkom. Postala je dvakratna posamična svetovna prvakinja, v Vikersundu je s 236 metri postavila ženski svetovni rekord … Kako gledate na njeno dominantnost?

To je šolski primer napredovanja v karieri. Upam, da bo Tina Erzar sledila njenim stopinjam in ne bo prehitevala. Tudi Nika je najprej napredovala na manjših skakalnicah. Na večjih še lani ni bila povsem konstantna, letos pa je naredila preskok. Ključni trenutek se je po mojem mnenju zgodil oktobra pred sezono na prvih treningih na ledeni smučini. Takrat je naredila velik korak naprej.

Vse, kar je uspešno delala na manjših napravah, je prenesla na večje – na način, kot to delajo fantje. Zelo se jim je približala. Njeni zaleti so bili naenkrat podobni tistim, ki jih imajo moški skakalci. Ponavadi skačejo dekleta z od šest do osem zaletnih mest višje. Že pri prvem poletu v Planici je skočila 145 metrov. Na jesenskih treningih je skakala že s tistih zaletnih mest, s katerih so nekateri slovenski skakalci, ki so šli nato na tekme svetovnega pokala. To je bil ključni trenutek.

Če gledate z vidika družine Prevc – komu od bratov je po slogu najpodobnejša in v čem je edinstvena?

Nika je po načinu skakanja podobnejša Domnu kot Petru. Je agresivnejša. Peter nikoli ni bil tako napadalen. Ima tudi izjemen občutek za zrak. Pri marsikaterem skoku, pri katerem je bila pri odrivu prezgodnja, je nato v zraku naredila bolje in iztržila več kot vsi bratje Prevc. To je njena največja prednost – zna rešiti slabši skok.

Foto: Guliverimage

Kako na Niko gledajo tuji trenerji? Ali se kaj pogovarjate z njimi?

Enkrat sem se pogovarjal s trenerjem kanadske reprezentance Jankom Zwitterjem, ki mi je rekel: "Če bo Nika zadela odskok, nas bo ves čas šolala." Malo sva razpravljala o tem, kako se bo znašla v težjih razmerah. Kdaj pa so sploh skakale v snegu?

V Vikersundu je zablestela še z ekstremno dolgim poletom in z 236 metri postavila nov ženski svetovni rekord. Če bi jo na norveški letalnici postavili na isto zaletno mesto kot fante, kje mislite, da bi bila? Njena zaletna hitrost bi bila sicer precej nižja.

Menim, da bi bila boljša od polovice fantov. "Po načinu skakanja je podobnejša Domnu." Foto: Reuters, Guliverimage

Ali bi jo lahko že letos videli kot poskusno skakalko na Letalnici bratov Gorišek?

Iskreno ne vidim pravega smisla. Je svetovna rekorderka, svetovna prvakinja in lastnica velikega kristalnega globusa. Let na letalnici bratov Gorišek samo zaradi spektakla ne bi imel nobene vrednosti. Vse je že dosegla v tej sezoni.

Kdaj bi lahko realno pričakovali, da bi dekleta tekmovala tudi na planiški letalnici? Vemo, da ima Letalnica bratov Gorišek večje strahospoštovanje kot tista v Vikersundu, saj skakalci letijo višje od hrbtišča kot na Norveškem.

Najprej moramo videti, v katero smer bo šel ta proces. Govori se, da bo po letu 2026 enoten program za ženske in moške skoke. Mislim, da bo Organizacijski komite Planica vztrajal pri ideji, da bi bilo svetovno prvenstvo v poletih leta 2028 v Planici tudi za dekleta, vendar z omejenim številom nastopajočih.

Foto: Guliverimage

Kako pa gledate na preporod njenega brata Domna Prevca, ki je v drugem delu sezone zablestel in je med drugim osvojil naslov svetovnega prvaka na veliki skakalnici v Trondheimu? Vas je presenetil?

Domen me ne preseneti, če mu uspe dober odskok. Žal je imel od mladostniškega zmagovitega obdobja do letos preveč težav v počepu in tehniki. Potreboval je slabši začetek sezone, da so ga poslali na manjšo skakalnico. To mu je izjemno koristilo, saj je ponovno začel pravilno odskakovati. Od takrat naprej gre vse samo še na bolje.

Domen ima vso potrebno znanje. Spomnim se ga pri 12, 13 letih, ko je bil še nordijski kombinatorec. Na eni tekmi v Kranju je bil dobesedno narisan v zraku. Takrat sem rekel, da takega skakalca lahko le pokvarijo, ne pa izboljšajo. Tako popolno figuro v zraku je imel. Potem je telesno zrasel, pridobil moč in določene stvari so se spremenile. Genetiko za letenje ima v krvi. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo zablestel na letalnicah.

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je skakal vrhunsko. Bil je prvi po prvi seriji, nato pa je pred njim Marius Lindvik odlično skočil in je v izteku slišal močno navdušenje občinstva. Zdržal je tudi ta pritisk. To je bila za Domna tudi psihološka preizkušnja – in jo je prestal z odliko.