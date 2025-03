Nika Prevc po potrditev zmage na turneji, Ema Klinec v boj za nove stopničke

Smučarske skakalke bodo danes opravile še drugo in hkrati zadnjo tekmo na letalnici v sezoni. Sobota je v slovenski tabor prinesla ogromno veselja, saj sta slovenski predstavnici, ki imata pravico za nastopanje v Vikersundu, poleteli do dvojne zmage. Zaradi zahtevnih vetrovnih razmer so sobotno tekmo prestavili na popoldanski termin in jo izpeljali z zgolj eno serijo.

Znova je konkurenco deklasirala zmagovalka sezone in sveža svetovna rekorderka (236 metrov) Nika Prevc, ki je slavila osmo zaporedno posamično zmago svetovnega pokala. Na drugo mesto je poletela nekdanja svetovna rekorderka Ema Klinec, ki je prav vsako leto od izvedbe ženskih tekem na letalnici v Vikersundu stala na stopničkah. Tretja je bila Selina Freitag.

Poskusna serija je predvidena ob 10. uri, prva serija z 22 tekmovalkami pa ob 10.45. V finalno serijo bo napredovala najboljša 15-erica.

Ema Klinec se na letalnici znajde odlično. Prav v vseh treh sezonah, odkar potekajo ženske tekme v Vikersundu, je stala na zmagovalnem odru. Foto: Reuters

S tekmo se bo končala tudi norveška turneja Raw Air, na kateri zanesljivo vodi Prevc. Pred najbližjo zasledovalko Eirin Mario Kvandal ima 83,9 točke prednosti, tretja Anna Odine Stroem zaostaja 98 točk, Klinec pa na sedmem mestu 114,8 točke.

Prve tri v seštevku prejmejo dodatno denarno nagrado. Zmagovalki pripade 20 tisoč evrov, drugouvrščeni deset tisoč, tretji pa pet tisoč

Skakalke se bodo po današnji tekmi preselile na zadnjo postajo svetovnega pokala v Lahti, kjer bosta v četrtek in petek zadnji posamični tekmi, po katerih bo Prevc še drugo sezono zapored prejela kristalni globus za skupno zmago.

