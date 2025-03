Smučarske skakalke so morale danes dvakrat na letalnico v Vikersundu. Prvič dopoldan, ko se je ob 10.45 po programu začela posamična tekma. Bolj kot je šla serija proti koncu, bolj je organizatorjem nagajal premočan veter.

Že Nemka Selina Freitag in Norvežanka Eirin Maria Kvandal sta morali na svoj nastop čakati kar nekaj časa, nato pa obe imeli težave. Po njunih poletih je bila na vrhu le še najboljša skakalka zime Nika Prevc. Dolgo so čakali na njen nastop, več kot 15 minut, nato pa so se le odločili, da tekmo odpovejo in jo poskušajo popoldan izpeljati z zgolj eno serijo.

Ob 15.45 so skakalke dočakale zeleno luč, vse skupaj pa je potekalo izjemno hitro. In končalo se je sijajno za slovenski tabor. Nekdanja svetovna rekorderka Ema Klinec je s številko 19 pristala pri 204,5 metrih in prevzela vodstvo. Ko je za njo Freitag pristala pri 200 metrih in zaostala, je bilo jasno, da bo Klinec na stopničkah, saj sta na nastop čakali le še Kvandal in Prevc.

Ema Klinec je zaostala le za serijsko zmagovalko Prevc. Foto: Guliverimage

Norvežanki se polet ni posrečil, skočila je 191 metrov, kar je po njenem doskoku zadostovalo za tretje mesto. Na vrhu je bila le še najboljša skakalka svetovnega pokala Prevc, ki je s treh zaletnih mest nižje kot Klinec in Freitag poletela do 213,5 metra in slavila zanesljivo zmago. Osmo zaporedno v svetovnem pokalu, sicer pa 20., sploh prvo na letalnici, na kateri je dan prej z 236 metri postavila nov svetovni rekord.

Zmaga je bila suverena, Klinec je premagala za 31,3 točke, tretji Freitag pa za kar 44,1 točke.

Več zmag od Prevc v svetovnem pokalu imata le še Sara Takanaši (63) in Maren Lundby (30).

Prevc: Dobro se sliši

"Vau, to se kar dobro sliši," je ob naštevanju zadnjih uspehov in še jubilejni zmagi na svoj rojstni dan v izjavi za nacionalno televizijo dejala Prevc, ki je trenutno v resnično vrhunski formi: "Trenutno si res zaupam, tudi če je kaj narobe, mi to uspe popraviti, in res lahko samo uživam v skokih." Dodala je, da si je dopoldan želela, da bi skočila in bi bila tekma pod streho, a da nikoli ne veš, kako bi se vse skupaj v tako zahtevnih pogojih razpletlo.

Prevc in Klinec sta poskrbeli za sijajen dan na Norveškem. Foto: Aleš Fevžer

Klinec: Ta drugi skok je bil še stopničko, dve boljši

"Zjutraj so bile zelo zahtevne razmere, skok z mize niti ni bil tako slab kot metri, a ta drugi skok je bil še za stopničko, dve boljši. Lepo sem prišla čez prelet, potem pa sem se samo sprostila in me je odneslo," pa je za nacionalno televizijo dejala Klinec, ki se v Vikersundu odlično počuti. Tu je pred dvema letoma poletela do nekdanjega rekorda 226 metrov. "Poleti so res zgodba zase, moraš si zaupati."

Zanesljivo vodstvo na turneji

Prevc, ki si je že zagotovila kristalni globus, je zanesljivo vodilna na turneji Raw-Air, v katero štejejo kvalifikacijski skoki in skoki na tekmah v Oslu in Vikersundu. Dan pred koncem turneje ima v seštevku turneje 455,2 točke, druga Kvandal zaostaja 83,9 točke, tretja Anna Odine Stroem pa 98. Klinec na sedmem mestu zaostaja 114,8 točke zaostanka.

Zmagovalka turneje bo prejela dodatno finančno nagrado 20 tisoč evrov, druga deset tisoč evrov, tretja pa pet tisoč evrov.

Nika Prevc blestela v poskusni seriji

Nika Prevc na svoj 20. rojstni dan lovi že 20. zmago v svetovnem pokalu, od tega 13. v tej zimi, potem ko je že ubranila veliki kristalni globus. Naša skakalka je zablestela že v poskusni seriji, potem ko je poletela 210,5 metra in bila daleč pred svojimi tekmicami. Ob tem je treba poudariti, da je imela naša skakalka najnižje zaletno mesto (15). Druga je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal, tretja pa je bila Nemka Selina Freitag. Ema Klinec je poskusno serijo končala na 9. mestu.

Nika Prevc je v petek postavila nov svetovni rekord. Foto: Guliverimage

V petek je padel svetovni rekord

Nika Prevc je zablestela že v petek, ko je že v prvi seriji za trening poletela 236 metrov in postavila nov svetovni rekord in za več kot 37 točk prehitela drugouvrščeno Eirin Mario Kvandal. Do včeraj je bil rekord (230,5 metra) v lasti Silje Opseth. Prevc je bila najboljša v vseh treh serijah za trening, je daljavo 236 metrov ponovila tudi v tretji seriji.

Ob 17. uri se v Vikersundu začne še sobotna moška tekma v poletih.