Zoran Zupančič o novi svetovni rekorderki Niki Prevc: Takšne prevlade nismo videli že dolgo

Za Niko Prevc, ki bo v soboto dopolnila 20 let, je nova izjemna sezona. V svetovnem pokalu je zbrala že 12 od skupno 19 individualnih zmag v karieri. V četrtek je zmagala na sedmi zaporedni individualni preizkušnji svetovnega pokala in s tem potrdila drugi zaporedni veliki kristalni globus, vmes pa postala še svetovna prvakinja na srednji in veliki skakalnici, tako da je njen niz individualnih zmag pri zavidljivi številki devet.

Še preden se je po svetovnem prvenstvu v Trondheimu znova odpravila na Norveško, tokrat na turnejo Raw Air, je dala vedeti, da želi v Skandinaviji uresničiti še en cilj, in sicer prvič poleteti prek 200 metrov. Glede na formo se je dalo slutiti, da bo svojo najboljšo znamko 190,5 metra in tudi okroglo mejo kmalu preskočila.

Uspelo ji je že v prvem poskusu za trening, in to na kakšen način. Na letalnici je poletela kar 236 metrov in postala nova lastnica svetovnega rekorda. Prejšnjega, pripadal je Silje Opseth, je preskočila za 5,5 metra.

"Res redko vidimo take stvari, tako da velik poklon in vse čestitke Niki," pravi nekdanji glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič. Foto: Grega Valančič

"Vsega skupaj nisem spremljal v realnem času, saj smo imeli trening z eno od skupin v telovadnici, tako da zdaj vse skupaj vidim na telefonu. Nisem si še dobro ogledal poleta, a lahko rečem le super," nam je o dosežku nekdanje varovanke sprva dejal Zoran Zupančič. Ta je še lani kot glavni trener vodil žensko reprezentanco, zdaj pa dela v Državnem panožnem nordijskem centru (DPNC) v Kranju, kjer skrbi za skakalne mlade upe.

"Redko vidimo takšne stvari, poklon Niki" "V vrhunskem športu, v skokih, smo tako dominacijo že videli, a že dolgo ne. Mislim, da je od časa Schlierenzauerja nismo."

Zupančič verjame, da je bil današnji dan na letalnici izziv za žirijo, saj Prevc že na manjših napravah prevladuje in zmaguje z veliko prednostjo. Včeraj je v Oslu na veliki skakalnici drugo Anno Odine Stroem prehitela za skoraj 28 točk.

"Trenutno je res izjemno dominantna. V vrhunskem športu, v skokih, smo tako dominacijo že videli, a že dolgo ne. Mislim, da je od časa Schlierenzauerja nismo. Tu morda lahko omenim še Jana Boklöva, ki je druge preskakoval za deset, 12 metrov. Nika je letos res dominanta. Res redko vidimo take stvari, tako da velik poklon in vse čestitke."

Že Stockholm dal določene odgovore, napredovala v fazi leta

Prevc bo čez teden dni na Finskem prejela drugi veliki kristalni globus, kar je do zdaj od Slovencev uspelo le Primožu Peterki. Njeno še večjo prevlado v primerjavi z lansko sezono Zupančič pripisuje temu, da je v letošnjem tekmovalnem obdobju dodatno napredovala v fazi leta.

Na četrtkovi tekmi na veliki skakalnici je nasprotnice premagala za skoraj 30 točk. V današnji prvi in tretji seriji poletov je imela pred najbližjo zasledovalko Eirin Mario Kvandal 37 oziroma 45 točk prednosti. Foto: Guliverimage

"Pogovarjala sva se in rekla je, da je že v vetrovniku v Stockholmu začutila določene stvari, ki so pomagale. Zdaj skače tudi nekako bolj v sredino, včasih ni bilo tako, tako da nekako ni mogla nadaljevati svojega skoka oziroma ga je morala tudi prekiniti. S tem smo se v preteklosti tudi ukvarjali. A bolj ko je šla proti sredini, močnejša je bila. Letos je zagotovo pri tem naredila še korak naprej, prav tako pri postavitvi samega telesa."

"Njena prednost je verjetno že sam odskok, kjer doda ogromno hitrosti"

Sogovornik ob tem poudarja še en pomemben dejavnik uspeha najboljše skakalke zime. "Njena prednost je verjetno že sam odskok, kjer doda ogromno hitrosti. To hitrost nese s seboj naprej v drugi del leta, v katerem je sploh dominantna, saj še pospešuje. Ko se hitrost povečuje, ona dobiva večjo oporo smuči, s tem pa tudi boljše občutke. Vse to je pri najboljših skokih krasilo tudi Stefana Krafta. Ni kaj, trenutno je izredna."

Zupančič meni, da je pri prevladi Prevc pomemben dejavnik tudi napredek pri odskoku. Foto: Aleš Fevžer

Lani je imela polno glavo, zdaj naredila korak naprej tudi mentalno

In kako se Zupančič spomni lanske sezone, ko je Prevc prvič tekmovala v Vikersundu in s 190,5 metra postavila osebni rekord?

"Lani je komaj prišla v ta leta, da lahko nastopi. Že eno leto prej smo se malo tresli, ker je bila ravno na robu 15-erice, mislim, da je bila 16., 17., 15 pa jih je lahko nastopilo. Takrat njeni skoki še niso bili takšni, da bi na letalnici dosegala takšne daljave, je bil pa že odskok na sami mizi lansko leto vedno boljši. Lani v Vikersundu je bila glava zelo polna, saj je bila še vedno v boju za globus. Vsi so se ukvarjali samo z njo, z globusom, tako da smo se načeloma bolj ukvarjali z drugimi 'težavami' kot s samo tehniko skoka. Letos je Nika zagotovo vse skupaj spravila še na višjo raven. Tudi mentalno je naredila korak naprej. Vse skupaj ji je bolj jasno, veliko se je naučila. Mislim pa, da so zdaj tudi preostali spoznali, da je toliko močnejša, da tukaj v ozadju pri njej, ki ima enega najmanjših dresov, ni nobene goljufije," razmišlja Zupančič, prepričan, da je pred mladenko še lepa skakalna prihodnost.

Prihodnji teden bo v zrak dvignila še drugi globus. Foto: www.alesfevzer.com

"Niki želim vse dobro, predvsem ji želim neko mirnost, da ostane skromna, da ostane takšna, kot je, naj ne spreminja stvari, ker se je pokazala kot izjemna. Želim ji, da ostane zdrava. Če bo obdržala to konstanto, bo zagotovo lahko še več let zelo uspešna. Je pa treba to pot voditi počasi kot do zdaj," še sporoča nekdanji varovanki, ki ga ne navdušuje le s skoki, pač pa tudi z mentalno močjo, v kateri se po njegovem mnenju skriva največja skrivnost njenega uspeha.