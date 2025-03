Peter Slatnar o škandalu z dresi: Večino pravil bi morali zmetati v koš

Afera norveškega skakalnega tabora z manipuliranjem z dresi je zatresla smučarske skoke. Peter Slatnar, inovator in proizvajalec skakalne opreme, je spregovoril o pereči temi, ki zaznamuje ta šport, ter opozoril na prenasičenost pravil, ki otežujejo delo skakalcem in kontrolorjem.

"Nisem vedel, da se to dogaja, zato ne morem komentirati. Ostati moramo nevtralni, ker podpiramo vse reprezentance. Zanimivo bo, kako bo v prihodnje. Se znajo še opeči. Za naše bi dal roko v ogenj, da ne. So čiste medalje," je o pereči temi glede skakalnih dresov dejal Peter Slatnar, ki je imel ogromno zadovoljstva na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer so skakalci in skakalke na Slatnarjevih smučeh osvojili kar štiri zlate in srebrno medaljo.

Ob tej temi z dresi se je spomnil zgodbe iz preteklosti, ko so nekdanjega kontrolorja opreme Seppa Gratzera presenetile dimenzije dresov našega skakalnega šampiona Petra Prevca: "Spomnim se, ko je Gratzer na eni tekmi rekel: 'Dajte povedati Petru Prevcu, naj vzame večji dres, ker ima najmanjšega.' Pa je zmagoval. Peter je takrat dejal: 'Na mojih medaljah ne bo temne sence. Ne bo črne pike. Ne želim si tega.'"

Podobno Slatnar vidi tudi v sedanji generaciji slovenskih skakalcev: "Žaba (Anže Lanišek, op. p.) ima najmanjši dres v svetovnem pokalu. Domen (Prevc, op. p.) ima denimo krajše noge in zato razkorak nižje. Nič se ne matra in se ne krivi, da bi imel drugačen razkorak. Domen je vse lepo podal. In na prvenstvu je bil dobro nagrajen. Škoda, da ni bil v središču pozornosti po zlati medalji, temveč je bilo govora o dresih."

Negativen vpliv na skakalni šport

Slatnar opozarja, da lahko taki škandali resno zamajejo ugled smučarskih skokov: "Grda packa je to. Ni dobrodošlo. Vsak sponzor bo pomislil na to, da se iščejo bližnjice, da se rezultati dosegajo na nepošten način. Ali želim obešati reklamo ali ne, se bo vprašal. Kar zadeva nas, Slovence, mislim, da vsi vejo, da lahko vsak svojo opremo tja odnese in jo pregleda. So čiste."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Norveška reprezentanca pa bo imela po njegovem mnenju resne posledice. Sponzorji se že zdaj umikajo. Trije od šestih so že zapustili skakalno družino: "Norvežani bodo imeli težave. Že prej so jih imeli, pa tudi zdaj. Na noge se bodo morali postaviti. Veliko luknjo so si skopali. Za skoke je to slabo. Škandali so sicer bili vedno, a ta je res velik."

Prenasičenost pravil otežuje delo

Slatnar meni, da je regulacija v smučarskih skokih šla predaleč. Izpostavlja, da je pravil preveč, in hkrati poudarja, da bi bilo smiselno pregledovati tudi drugo opremo: "Dobrodošlo bi bilo. Kdorkoli ima doma orodje, nekaj dela. Včasih je prav, da kakšen pokrovček umakneš in vidiš, kaj je notri. 90 odstotkov pravil bi morali zmetati v koš in narediti šport preprost. Zdaj vsak košček sestavlja in dela, kar mu paše. Pravil je toliko, da kontrolorji in mi ne vemo, koliko jih je, niti jih ne razumemo. Kontrolorji jih tudi ne morejo izvajati. Imajo toliko naprav, da bodo kmalu potrebovali kombije. To je šlo zelo daleč."