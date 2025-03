Na Norvežane so se spravili še Rusi, očitajo jim goljufanje v vseh zimskih športih

"Že deset let opozarjam, da je treba norveško norost v smučanju ustaviti. Zdi se, da ne razumejo, da s tem, ko zmagujejo s pomočjo legaliziranega dopinga, uničujejo zimske športe," Norvežanom po poročanju norveškega spletnega medija VG očita nekdanji olimpijski biatlonski prvak Dmitrij Vasiljev, danes predsednik Biatlonske zveze Sankt Peterburga. "Glede na to, da je vsa pozornost usmerjena v Norvežane, vse skupaj postaja za gledalce nezanimivo, sponzorji se umaknejo, prenosi postanejo dolgočasni."

"Norveško goljufanje v smučarskih skokih je razkritje stanja norveškega športa"

Po navedbah tiskovne agencije Tass Vasiljev meni, da je norveško goljufanje v smučarskih skokih razkritje stanja norveškega športa. "Dejstvo, da so jih ujeli pri očitnem goljufanju, je lakmusov test. To nekaj pove o celotnem norveškem smučarskem športu. Gre za hinavščino najvišje stopnje," trdi Vasiljev.

Nekdanja hitrostna drsalka, zdaj političarka, Svetlana Zjurova, pravi, da je izboljševanje aerodinamičnih lastnosti skakalnega kombinezona v smučarskih skokih primerljiva z medicinskim dopingom. Foto: Guliverimage

Zjurova: Podobno kot medicinski doping

Ostra je tudi nekdanja hitrostna drsalka, zdaj političarka, Svetlana Zjurova, ki pravi, da je izboljševanje aerodinamičnih lastnosti skakalnega kombinezona v smučarskih skokih primerljiva z medicinskim dopingom. "S takšnimi manipulacijami so si Norvežani pridobili pomembno prednost pred konkurenti," po poročanju ruskega spletnega medija Vsesport trdi Zjurova, ki meni, da bi morale biti takšne manipulacije kaznovane enako strogo kot doping.

"Toda ne verjamem, da se bo to zgodilo. Na Zahodu velja pravilo: Če priznaš goljufijo, si oproščen in deležen sočutja, v primeru zanikanja pa si kaznovan. Pričakujem, da bodo Norvežani doživeli blago kazen – diskvalifikacijo s svetovnega prvenstva, kjer je do kršitve prišlo, a se bodo verjetno lahko še naprej udeleževali tekmovanj," je prepričana političarka iz Putinove stranke Enotna Rusija.

Tihonov: Norvežani so nesramni astmatiki

Kot običajno je med najbolj ostrimi kritiki nekdanji biatlonec Aleksander Tihonov, ki je bil osrednja figura v aferi Besseberg, ki se nanaša na korupcijski škandal, povezan z nekdanjim predsednikom Mednarodne biatlonske zveze (IBU) Andersom Bessebergom. Po navedbah ruskega spletnega medija Vsesport je Norvežane označil za nesramne astmatike.

"Vedno obtožujejo druge in nasprotujejo ruskemu sodelovanju. Kaznovati bi jih morali kar se da strogo. Optimalna kazen? Diskvalifikacija celotnega norveškega smučarskega športa za pet do sedem let. Ni potrebe, da prepovemo nastope vsem njihovim športnikom, le tistim, ki so vpleteni v smučarske discipline," meni Tihonov, nekdanji podpredsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU).

Norveški športniki dominirajo v zimskih športih. Foto: Reuters

Prvi mož ruskih skokov: Razkritje Norvežanov nam bo koristilo

Dogajanje je komentiral tudi predsednik Ruske zveze za smučarske skoke Dmitrij Dubrovsky. "Norvežani so mislili, da bo FIS glede na njihov status vodilne nacije v tem športu tokrat pogledal stran. Vodilne države, ki so imele dostop do znanstvenih in tehničnih ekip za takšne manipulacije, bodo zdaj izgubile to prednost. To bo koristilo nam, saj nikoli nismo imeli takšnih možnosti za napake," je svetlo plat razkritja manipulacije z dresi v norveškem taboru našel Dubrovsky.

Norveški športni komentator NRK Jan Petter Saltvedt nad ruskimi ostrimi odzivi ni presenečen, poroča norveški spletni medij VG. "To je bila pričakovana reakcija. In na žalost tudi bojazen, ki se je uresničila. Svet je končno dobil priložnost, da sooči norveško samozadostnost in športno moralo. Nihče ni bolj nestrpno pričakoval priložnosti, da bi se dvignil nad 'kitajsko' nacijo Norveške, kot Rusi."

Saltvedt dodaja, da Rusi v tem primeru trdijo, da nimajo dostopa do znanstvenih in tehničnih ekip za manipulacije, kar je po njegovem mnenju smešno. "Nihče ni imel več koristi in bližjega sodelovanja z državnimi znanstvenimi institucijami kot prav Rusi. Toda trenutno ne moremo odgovoriti nazaj in moramo sprejeti, da je to neke vrste 'začasna resnica'," pravi komentator NRK.

"Seveda gre za politiko in polemiko, a v tem primeru jim moramo priznati, da imajo v nekaterih tudi prav. V določenem smislu ima to res nekaj podobnosti z dopingom. Kar pa ni presenetljivo. Zgodovinsko gledano, nihče ne pozna tega bolje kot ruski športni voditelji," je bil piker Saltvedt.

