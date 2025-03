Žiga Jelar prvič v tej sezoni skočil na zmagovalni oder

Na tekmah celinskega pokala v finskem Lahtiju se je s tretjim mestom in prvimi stopničkami v sezoni izkazal Žiga Jelar, dvakrat je med deseterico končal tudi Žiga Jančar, zmagi pa sta odšli v finske in avstrijske roke, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Prvo preizkušnjo v Lahtiju je dobil finski skakalec Kasperi Valto s 122 in 126 metri ter 267,6 točke. Drugi je bil Avstrijec Markus Mueller z dvakrat po 123 metri ter 266,1 točke, tretji pa njegov rojak Jonas Schuster s 122 in 120 metri ter 258,8 točke.

Žiga Jančar je zaokrožil prvo šesterico s 127 in 112 metri ter 247,0 točke, osmi je bil Žiga Jelar, deseterico je zaprl Rok Masle. Rok Oblak je bil 13., Urban Šimnic je točke osvojil na 27. mestu.

Drugo tekmo je dobil vodilni v seštevku pokala, Mueller, s 138,5 in 126,5 metra ter 265,9 točke pred Poljakom Piotrom Zylo, ki je skočil 129 in 129,5 metra, zbral pa je 259,4 točke, tretji pa je bil Žiga Jelar s 123,5 in 124 metri ter 248,0 točke. To so zanj prve stopničke v tej sezoni. Tokrat je deseterico zaokrožil Jančar, Masle je bil 14., točke pa je na 28. mestu osvojil še Maksim Bartolj.

Sezona celinskega pokala se bo prihodnji konec tedna končala v poljskih Zakopanah.

