Prvo tekmo na veliki napravi v Lahtiju je dobila zmagovalka letošnje sezone medcelinskega pokala Nemka Emely Torazza s 127,5 in 126,5 metra ter 271 točkami. Bila je razred zase, odlična druga pa je bila Tina Erzar s 116 in 121,5 metra ter 237,7 točke. Na tretjem mestu je končala izkušena Avstrijka Chiara Kreuzer s 113,5 in 117 metri ter 232,5 točke.

Takoj za najboljše tri se je uvrstila Taja Bodlaj s 113,5 in 116 metri ter 221,1 točke, šesterico je zaokrožila Tinkara Komar s 112,5 in 107 metri ter 209,1 točke. Katra Komar je bila 13., Jerica Jesenko pa je zasedla 15. mesto.

Erzar četrta v skupnem seštevku celinskega pokala

Tudi finalno tekmo sezone je zanesljivo dobila Torazza, ki je tokrat skočila 123,5 in 121,5 metra, zbrala pa je 244,8 točke. Družbo na zmagovalnem odru sta ji tokrat delali Japonki Juka Seto s 106,5 in 122,5 metra ter 220,9 točke in Yuzuki Sato s 111,5 in 123 metri in 220,2 točke. Erzar je ostala tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu s 113 in 122 metri ter 218,8 točke. Tinkara Komar je bila 15., Jesenko 20., Katra Komar 22., točke pa je tokrat osvojila še Taja Sitar na 27. mestu.

S tem je sezona celinskega pokala za skakalke končana, zmagala je Nemka Emely Torazza, najboljša Slovenka je bila Tina Erzar, ki pa je tekmovala samo na štirih preizkušnjah od štirinajstih v sezoni.

