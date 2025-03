Prihajajo nova razkritja. Ima norveško goljufanje dolgo brado?

Dogajanje okoli norveške skakalne reprezentance po razkritjih o manipulacijah s skakalnimi dresi še zdaleč ni končano. Nekdanji skakalec in krojač skakalnih dresov Fredrik Bjerkeengen je v pogovoru za norveški VG razkril, da so leta 2021 v Zakopanah pri norveški reprezentanci uporabili lesno lepilo za ojačanje dresov. Pri tem naj bi bil prisoten tudi takratni direktor skokov Clas Brede Bråthen. Spregovoril je še o drugih manipulacijah z opremo.

Fredrik Bjerkeengen je v pogovoru za norveški medij VG razkril, da so v norveških skakalnih krogih v preteklosti manipulirali ne le z dresi, temveč tudi z drugo skakalno opremo. Po njegovih besedah je to praksa, ki se v norveških skokih izvaja že vrsto let. Medtem nekdanji vodja skokov Clas Brede Bråthen, ki ni več na čelu norveških skokov, vztraja, da v njegovem obdobju takšne prakse ni bilo.

Na vprašanje, ali je do goljufanja z dresi prišlo pod njegovim vodstvom, je Bråthen za VG odgovoril: "To je povsem hipotetično vprašanje. Vem, da se to ni zgodilo." Bjerkeengen pa na to odgovarja: "To je laž. Clas je bil prisoten, ko se je to dogajalo. Trditi drugače pomeni lagati."

Bjerkeengen opisuje tri primere manipulacij z opremo, pri katerih naj bi bil prisoten tudi Bråthen. Eden od teh primerov se je zgodil januarja 2021 v Zakopanah, kjer so norveški skakalci pred tekmo dres premazali z lesnim lepilom, da bi postal togo in bi dobili skakalci dodatno krilce, s tem pa bi se v zraku povečal vzgon. "Lepilo je postalo sijoče in je izginilo. Lepilo se je postopno raztopilo, dres pa je prestal vse preglede," je pojasnil za VG.

Fredrik Bjerkeengen je spregovoril o goljufanjih, ki so se dogajala v preteklosti. Foto: Guliverimage

Takrat je zmagal Marius Lindvik, ki je bil diskvalificiran tudi na letošnjem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondehimu, medtem ko je bil tretji Robert Johansson. Prvi ne želi komentirati tega, medtem ko na Johanssonov odgovor v norveškem mediju še čakajo.

Poleg tega so manipulirali z obutvijo. Ščitniki za goleni, ki bi morali biti na zadnji strani goleni, so bili pomaknjeni naprej v čevlju, kar je skakalcem pomagalo pri odskoku z mize. Ko je FIS prepovedal to prakso, so vstavili dodatne materiale pod vezalke v čevljih, kar je imelo podoben učinek.

Bjerkeengen poudarja, da so v sezoni 2020/21 še posebej poskušali napovedati, kaj bodo sodniki preverjali na naslednjih tekmah. "Govorili smo o tem, kako bi potisnili meje pri drugih stvareh, za katere smo predvidevali, da ne bodo pod nadzorom."

Druga dva človeka, ki sta bila del norveške reprezentance v smučarskih skokih pod vodstvom Bråthena, sta za VG prav tako potrdila, da sta bila v istem prostoru kot Bråthen v istem času, ko je prišlo do manipulacije in prevar z opremo ali pa se je o njih razpravljalo.

Po razkritjih o goljufanju so nekateri norveški skakalci spregovorili o dolgoletni kulturi manipulacij, a Bjerkeengen meni, da je nujno, da odgovornost priznajo tudi vodilni. "Clas ne more več tiščati glave v pesek. Bil je zraven več kot 20 let in ve vse."

Bjerkeengen sicer opozarja, da zdajšnjega direktorja skokov Jana-Erika Aalbuja ne gre avtomatsko povezovati s preteklimi praksami, saj meni, da ni bil tako vpleten v delo servisne ekipe kot njegov predhodnik.

Norveška skakalna zveza se na razkritja še ni uradno odzvala, Bråthen pa je dejal le, da z "veliko žalostjo spremlja dogajanje" in da ne želi prispevati k negativni razpravi o smučarskih skokih.