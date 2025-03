Fantastičen polet in velika zmaga Domna Prevca!

V Vikersundu na Norveškem se je odvil še en pester dan v smučarskih poletih. Po odpovedani ženski tekmi, so bili na delu njihovi skakalni kolegi, ki so po odpovedanih kvalifikacijah in prestavljeni tekmi vendarle dočakali zeleno luč. Izjemno delo je v prvi seriji, ki je bila na koncu zaradi težav z vetrom tudi edina, opravil Domen Prevc, ki je pristal pri kar 247 metrih in se je veselil velike zmage. Drugo mesto je osvojil Nemec Andreas Wellinger, tretji je bil Japonec Rjoju Kobajaši. Slovenski uspeh so dopolnili še štirje Slovenci. Anže Lanišek je zasedel peto mesto, Žak Mogel je bil 11., Timi Zajc 13., Lovro Kos pa 14. Prevcu je današnja zmaga prinesla tudi skupno drugo mesto na norveški turneji; najboljši je bil Nemec Wellinger.

Prireditelji svetovnega pokala na letalnici v Vikersundu so imeli te dni težave z vetrom. Danes so brez nastopov ostale že skakalke, najboljša to zimo Nika Prevc pa je po sobotni 20. zmagi v karieri prepričljivo osvojila še norveško turnejo. Veter je dolgo časa krojil tudi tekmo moških kolegov, ki so najprej ostali brez kvalifikacij, tako da se je na tekmo uvrstilo vseh 53 skakalcev, tudi peterica Slovencev. Nato bi se morala prva serija začeti ob 16.35, a je bil začetek prestavljen na 17. uro, nato pa še 15 minut kasneje, ko so vendarle dobili zeleno luč in izpeljali eno serijo tekme, ki je bila na koncu tudi edina in na koncu slovensko obarvana.

Peterica Slovencev je namreč odlično opravila svoje delo, vseh pet se jih je uvrstilo med med najboljšo štirinajsterico. Naravnost zablestel je Domen Prevc, ki je pristal pri 247 metrih (214,5 točke) in prišel do velike zmage. 15,3 točke je za njim zaostal Nemec Andreas Wellinger, ki je pristal pri 230,5 metra. Tretji je bil Japonec Rjoju Kobajaši (222 m; 191,2 točke).

Wellinger je danes zasedel drugo mesto s kar 15,3 točke zaostanka za Prevcem, kar je bilo dovolj, da je 29-letnik slavil svojo prvo zmago na norveški turneji. Foto: Reuters

"Moj polet je bil res neverjeten. Lepo je iti domov s takšnim lepim poletom. Po včerajšnjem padcu sem si danes rekel le, naj letim in uživam. Tu je tudi moj brat Peter, ki mi je dal nekaj nasvetov, vesel sem bil tudi očeta med navijači," je v prvi izjavi za mednarodno smučarsko zvezo po zmagi dejal Prevc, ki mu je bržkone sobotni padec odnesel skupno slavje na norveški turneji. Tega je danes v Vikersundu potrdila njegova sestra Nika Prevc. Za Prevca je to druga zmaga v sezoni, skupno pa osma v karieri.

Za 3,3 točke so se stopničke izmaknile Anžetu Lanišku, ki je zasedel peto mesto (230,5 m; 187,9). Slovenski ekipni uspeh so dopolnili Žak Mogel, ki je bil 11. (211 m; 166,4), Timi Zajc je osvojil 13. mesto (199 m; 158,3), Lovro Kos pa je bil 14. (216 m; 157,8).

Hörl vse bližje rojaku

V svetovnem pokalu skupna zmaga še ni oddana. Čeprav je že dlje časa jasno, da bo najboljši Avstrijec, se ta čas vodilnemu Danielu Tschofenigu, danes 15., vse bolj bliža rojak Jan Hörl, ki je bil danes šesti. Med njima je 94 točk razlike, do konca sezone so še tri posamične tekme. "Poskušam ga nekoliko razjeziti, a je še zelo daleč. Zagotovo pa se bom boril za veliki globus," je dejal Hörl.

Najboljših pet Norvežanov v svetovnem pokalu na domači turneji ni skakalo, saj jih je krovna zveza Fis suspendirala zaradi goljufanja s tekmovalnimi dresi na minulem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Preiskava škandala sicer še ni končana.

Zdaj se skakalci najprej selijo na svetovni pokal v Lahti, nato pa sledi le še finale sezone v Planici.

Vikersund, smučarski poleti (m):

