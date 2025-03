Slovenci blesteli na letalnici: Lanišek in Zajc na stopničkah, Prevc z najdaljšim poletom, a padcem

Zmagovalec uvodne tekme poletov v Vikersundu, ki so jo zaznamovale zahtevne vetrovne razmere v finalu, je Nemec Andreas Wellinger. Slovenci so znova dokazali, da so odlični letalci. Na stopničkah sta končala kar dva. Timi Zajc je bil drugi, Anže Lanišek pa tretji. Domen Prevc je v finalu z 239 metri postavil daljavo dneva, a ob doskoku padel in izgubil dragocene sodniške točke, tako da je končal na petem mestu. Do točk še dva Slovenca, Žak Mogel je bil 16., Lovro Kos pa 26. V nedeljo bo na letalnici še zadnja tekma norveške turneje, v seštevku katere vodi Wellinger, drugi je Rjoju Kobajaši, sledijo Prevc, Lanišek in Zajc. V boju za mali globus v poletih ima vodilni Prevc tri točke prednosti pred Zajcem.