Izjemna Nika Prevc z rekordom skakalnice do nove zmage! #video

Smučarske skakalke bodo v petek končale sezono svetovnega pokala, v kateri bo kristalni globus za skupno zmago drugič zapored v zrak dvignila Nika Prevc. Odlična Slovenka je danes v Lahtiju na Finskem prišla še do devete zaporedne zmage v svetovnem pokalu in ji le še ena manjka do izenačitve rekordnega niza Sare Takanaši. Prevc je danes v prvi seriji posamične tekme naredila manjšo napako pri doskoku (brez telemarka), a vseeno zasedla prvo mesto, ki ga je nato v finalu z rekordom skakalnice (135,5 metra!) le še potrdila.