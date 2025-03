Nika Prevc lahko v Lahtiju "ujame" rekorderko Saro Takanaši

Pred smučarskimi skakalkami je še zadnje prizorišče svetovnega pokala, v četrtek in petek sta predvideni še dve posamični tekmi v Lahtiju. Nika Prevc na Finsko prihaja s popotnico osmih zaporednih zmag, tako da ima možnost izenačiti rekord v zaporednih zmagah svetovnega pokala (10) Sare Takanaši iz sezone 2015/16 in v številu zmag Japonke v eni sezoni (15). Če bo vreme v vetrovnem Lahtiju seveda to dopuščalo.