Norveški smučarski skakalec Sondre Ringen je decembra 2023 v Engelbergu grdo padel. Čeprav je padec njegovo življenje povsem spremenil, je bil sprva odločen, da se še vrne na skakalnice, a je dobro leto po padcu sporočil, da so posledice prehude, da bi se v kratkem spet lahko ukvarjal z vrhunskim športom. Danes je tako sporočil, da končuje kariero.

Tekma celinskega pokala v Engelbergu decembra 2023 je bila za norveškega smučarskega skakalca Sondreja Ringena zadnja v karieri. Norvežan je v prvi seriji grdo padel in z glavo močno udaril ob snežno podlago.

Prve informacije iz bolnišnice so nakazovale, da se je izognil hujšim poškodbam, a kot priznava danes, se takrat še ni zavedal, kako močno bo padec zaznamoval njegovo prihodnost. Ob padcu je utrpel možganske krvavitve na treh različnih mestih, poškodba glave je bila precej hujša, kot so sprva upali. Velik del lanskega leta je tako preživel v postelji, dolgo je čutil bolečine v vratu, spremljali so ga glavoboli.

Tako je bil Ringen videti po padcu:

Posledice padca še danes krojijo njegovo življenje. Če je bil sprva odločen, da se še vrne na skakalnice, pa je danes na družbenem omrežju sporočil, da končuje kariero.

"Dobro leto dni je minilo od hude nesreče, zaradi katere sem bil velik del leta 2024 prikovan na posteljo. Razvoj je stabilen in gre večinoma v pravo smer. A glede na razvoj dogajanja jasno vidim, da moje telo še dolgo ne bo pripravljeno na vrhunski šport, če sploh še bo kdaj. S težkim srcem zdaj odlagam smuči v kot," je zapisal na Instagramu.

"S težkim srcem postavljam smuči v kot," je na družbenem omrežju danes sporočil Norvežan:

Dodal je, da je vesel, da je v športu spoznal toliko prijateljev, in ponosen na prehojeno pot. Tudi na rezultate, ki si jih je želel še izboljšati, a je življenje ubralo svojo pot. Pri tem je izpostavil svojo najboljšo uvrstitev svetovnega pokala, 18. mesto, ki ga je vknjižil marca 2023 v Oslu, letenje na letalnici, 241 metrov, osem zmag v celinskem pokalu in točke svetovnega pokala.

Zapisu je dodal še fotografije svoje skakalne poti in pristavil, da bi bil malček z ene od teh ponosen, če bi vedel, kako polna bo njegova kariera.