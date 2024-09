Norveški smučarski skakalec Sondre Ringen je decembra lani v Engelbergu grdo padel. Padec je njegovo življenje povsem spremenil, prvih šest mesecev je preživel večinoma v postelji, še danes pa čuti posledice dogajanja v Švici. "Nisem se zavedal, da bodo posledice tako resne. Prikradle so se tudi misli, da se nikoli ne bom vrnil v normalno življenje," je v pogovoru za norveški NRK razkril 27-letnik, ki je preživljal pravo nočno moro. Danes še ni pripravljen na vrnitev na skakalnice, je pa odločen, da še ni opravil zadnjega skoka.

"To ni bil konec leta, kakršnega sem si želel. A kljub temu sem imel precej sreče, le pretres možganov in boleče odrgnine obraza. Srečno mojim kolegom v Engelbergu in Oberstdorfu," je po grdem decembrskem padcu, po katerem je z glavo udaril ob snežno podlago, v prvem odzivu na družbenem omrežju zapisal norveški smučarski skakalec Sondre Ringen. Takrat se še ni zavedal, kako močno bo padec zaznamoval prihajajoče mesece.

Takole je bil videti, ko je zapustil bolnišnico v Luzernu:

"Ko nisi koristen za nič, je to precej slab občutek"

V nedavnem pogovoru za norveški NRK je razkril, da je ob številnih odrgninah po obrazu utrpel možganske krvavitve na treh različnih mestih in da je prvih šest mesecev bolj ali manj preležal v postelji, saj ni mogel hoditi brez utripajočih bolečin v glavi.

"Ko sem zelo utrujen, se bolečina spet vrne. To je nova realnost, s katero se moram soočiti." Foto: Guliverimage

"Nisem se zavedal, kako resno je pravzaprav vse skupaj. Ko nisi za nič koristen, je to precej slab občutek. Rad se počutim koristnega. Tega pa v zadnjih devetih mesecih nisem občutil. Najhuje pri poškodbi glave je, da ne moreš narediti nič," je priznal v pogovoru in dodal, da se je šele junija odpravil na krajši izlet.

Preprosto zaupa, da bo nekoč bolje

Čeprav so odrgnine z obraza izginile, pa bi lahko preteklo še kar nekaj časa, preden se bo znebil bolečin v vratu in glavobolov. "Ko sem zelo utrujen, se bolečina spet vrne. To je nova realnost, s katero se moram soočiti," pravi 27-letnik, ki zaupa zdravstvenemu osebju, da se bo stanje izboljšalo, čeprav se mu morda trenutno ne zdi tako: "Preprosto moraš zaupati."

Foto: Guliverimage

Odločen, da decembrski skok ni bil njegov zadnji

Norvežan je odločen, da decembrski skok v Engelbergu ni bil zadnji, želi se vrniti na skakalnico, ni pa prepričan, ali bo lahko nadaljeval kariero smučarskega skakalca. "Po devetih mesecih na kavču seveda opaziš, da telo ni več takšno, kot je bilo decembra. Potrebno bo kar nekaj treninga. Zagotovo bom znova skočil, potem pa bomo videli, kam me bo odpeljala kariera."

Ringen je večkrat nastopil tudi na tekmah svetovnega pokala, njegova najboljša uvrstitev pa je 18. mesto, ki ga je vknjižil marca 2023 v Oslu.