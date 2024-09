Komisija za smučarske skoke pri FIS je na četrtkovem srečanju v okviru tradicionalnega jesenskega zasedanja v Zürichu predstavila preliminarna koledarja poletne velike nagrade in svetovnega pokala za olimpijsko sezono 2025/26. Tako skakalci kot skakalke naj bi olimpijsko prizorišče Predazzo preizkusili na septembrskem grand prixu. Planica je tradicionalno postavljena na konec zimske sezone (27.–29 marec 2026), Ljubno pa je umeščeno v drugi januarski konec tedna 2026.

Pred smučarskimi skakalci in skakalkami sta še slaba dva meseca do nove sezone svetovnega pokala, a predviden urnik za olimpijsko sezono 2025/26 je že pripravljen tako za poletno kot zimsko tekmovalno obdobje, poroča skijumping.pl.

Moški poletni koledar zajema sedem prizorišč, 12 individualnih tekem, eno mešano ekipno tekmo in eno tekmo v parih. Ta bo izvedena na veliki skakalnici v olimpijskem Predazzu, ki bo februarja 2026 gostila olimpijske igre. Italijansko prizorišče bi moralo gostiti že tekme letošnjega svetovnega pokala, a so januarske preizkušnje odpovedali.

Predvideno je, da se poletni grand prix začne 12. avgusta v Courchevelu, sledi selitev v Wislo, nato v Kazahstan, kar je še pod vprašajem, nato Rasnov, Predazzo, Hinzenbach in za konec še tekmi v Klingenthalu, kjer bodo poletno sezono končali 5. oktobra.

Zimska sezona se bo začela, tako kot letos, novembra 2025 v Lillehammerju. Foto: Guliverimage

Začetek v Lillehammerju, konec v Planici

Tako kot letos naj bi se tudi zimska sezona 2025/26, v kateri skakalce predvidoma čaka 30 individualnih tekem, dve ekipni, dve mešani ekipni in ena v parih, začela v Lillehammerju, in sicer 21. novembra. Sledi ena tekma v Falunu, ki bo ogrevanje za nordijsko prvenstvo 2027, pa selitev v Ruko, Wislo, Lake Placid, pred božičem bodo tradicionalno v Engelbergu, nato sledi novoletna turneja, po njej vrnitev na Poljsko v Zakopane (10., 11. januar) in Sapporo.

Pred olimpijskimi igrami še za kolajne v poletih

Po azijskih tekmah sledi drugi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih, ki bo med 23. in 25. januarjem potekalo v Oberstdorfu. Olimpijski boji smučarskih skakalcev bodo potekali na skakalnici v Predazzu. Foto: Anže Malovrh/STA

Skakalci bodo po prvenstvu ostali v Nemčiji, natančneje v Willingenu. Zatem sledi nov vrhunec sezone, olimpijske igre v Predazzu, kjer se bodo med 9. in 16. februarjem 2026 borili za štiri komplete odličij – posamična na srednji in veliki skakalnici, mešana ekipna tekma in tekma v parih.

Po olimpijskih igrah je predvideno letenje na Kulmu (28. februar, 1. marec) in nato tekma v Lahtiju, zatem pa norveška turneja s Trondheimom, Oslom in Vikersundom.

Konec olimpijske sezone bo tradicionalno v Planici, in sicer med 27. in 29. marcem 2026. Foto: www.alesfevzer.com

Za konec sezone se bodo skakalci tradicionalno merili v Planici, kjer bodo med 27. in 29. marcem 2026 dve posamični in ena ekipna tekma.

Sezona skakalk 2025/26 bo predvidoma zajemala 30 posamičnih tekem in dve mešani ekipni tekmi. Slovenke naj bi pred domačimi gledalci na Ljubnem ob Savinji tekmovale 10. in 11. januarja 2026. Foto: Guliverimage

Zimski začetek in konec na Norveškem

Tudi skakalke bodo poletno sezono predvidoma začele 12. avgusta v Courchevelu, sledijo tekme v Wisli, Rasnovu, Predazzu in Klingenthalu (5. oktober). Grand prix bo zajemal devet posamičnih tekem in eno mešano ekipno preizkušnjo.

Zimska sezona svetovnega pokala naj bi se tako kot letos začela v Lillehammerju (21. november), zajemala pa bo 30 posamičnih tekem in dve mešani ekipni tekmi, medtem ko dekleta ekipne tekme znova ne bodo imela.

Po Norveški bodo tekmovale v Falunu, Wisli, Lake Placidu, Engelbergu, sledi mini turneja v Garmisch-Partenkirchnu (30. december) in Oberstdorfu (1. januar).

Ljubno ob Savinji naj bi tekmi gostilo 10. in 11. januarja 2026. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubno drugi januarski vikend, pred OI še na azijsko turnejo

Po tej se bodo preselile v Avstrijo, nato pa bodo Slovenke 10. in 11. januarja 2026 tekmovale pred domačim občinstvom na Ljubnem ob Savinji. Zatem bo na sporedu azijska turneja na treh prizoriščih Zhangjiajiakou, Zao, Sapporo (17.–25. januar 2026), nato pa tekmi v Willingenu.

Sledi vrhunec sezone, olimpijske igre v Italiji. Na teh se bodo skakalke med 7. in 15. februarjem 2026 borile za tri odličja – na dveh posamičnih tekmah na srednji in veliki napravi – in na mešani ekipni tekmi.

Skakalke se bodo v Italiji borile za tri komplete odličij. Foto: Anže Malovrh/STA

Po tekmovanju petih krogov se bodo preselile na sever. Najprej v Lahti, nato na norveško turnejo, ki se bo začela v Trondheimu, nadaljevala v Oslu, končala pa s poleti v Vikersundu 22. marca 2026.