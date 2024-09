Vračata se Anže Lanišek in Timi Zajc

Pred smučarskimi skakalci sta zadnji postaji poletne velike nagrade. Prva že ta konec tedna na srednji napravi v avstrijskem Hinzenbachu, kjer bosta prvič to poletje tekmovalne občutke preizkušala Anže Lanišek in Timi Zajc, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. Ob dvojici bo v Avstriji tekmoval še Žiga Jelar.