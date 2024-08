Ne glede na vročino, ki ima poglavitno besedo v zadnjem obdobju, so smučarski skakalci zelo aktivni v poletnih mesecih, ki za marsikoga prinaša čas za spremembe. Čeprav tega nista načrtovala, sta se morala za novega proizvajalca smuči odločiti Timi Zajc in Žiga Jelar. Peter Slatnar, ki se vnovič podaja na nemški trg, je v pogovoru za Sportal povedal, da trenirata na njegovih smučeh, na katerih bo v prihodnji sezoni vnovič skakala tudi Ema Klinec. V igri za vstop v Slatnarjevo družino so prav tako priznana tuja imena.

Poletno obdobje v smučarskih skokih je čas za testiranje opreme, piljenje forme za zimsko sezono. Ta je res oddaljena še natanko tri mesece, a skakalci in skakalke ničesar ne prepuščajo naključju.

Peter Slatnar je pozdravil Zajca in Jelarja. Foto: www.alesfevzer.com

Nekateri so bili celo pahnjeni v nelagoden položaj, potem ko je proizvajalec smuči Fluge naznanil stečaj, kar je pomenilo, da so morali tekmovalci, ki so skakali na teh smučeh, začeti iskati adekvatno rešitev.

Zajc, Jelar, Klinec na Slatnarjevih smučeh

"Tekmovalci so se razbežali. Ko bodo prišli nazaj s kakšnim pokroviteljem, bodo zagotovo novačili skakalce. Jasno, z denarjem. Boljši so denimo pri Flugeju na sezono dobili nekaj deset tisoč evrov," je v pogovoru za Sportal dejal Peter Slatnar.

Žiga Jelar je moral prav tako menjati proizvajalca smuči. Foto: Guliverimage

Z veseljem je povedal, da sta tako Timi Zajc in Žiga Jelar, ki sta bila na smučeh nemškega proizvajalca, prišla v njegovo skakalno družino.

"Timi je začel skakati z našo smučko poleti, ko so uradno objavili, da so zaprli program. Zmenili smo se, da mu damo smučko na preizkus. Za enkrat mu nekako špila. Zdaj dobi še nove, ki so po njegovih željah. Po mojem bodo funkcionirale. Kakšen skok naredi dober. Smučka je drugačna, drugače se obnaša. Nekje je bolje. Videti je, da mu je všeč. Na enem treningu je šel nazaj na Flugejevo in naredil le en skok ter jo takoj postavil v kot," pravi Slatnar.

Ema Klinec bo prav tako skakala na Slatnarjevih smučeh. Foto: www.alesfevzer.com

Na Slatnarjevih smučeh bo vnovič skakala tudi Ema Klinec, ki je bila zadnja leta pod okriljem proizvajalca Fischer, do naslova svetovne prvakinje leta 2021 pa je skočila prav na smučeh slovenskega proizvajalca.

V igri tudi Ammann, Johansson ...

Zna se zgoditi, da bi na Slatnarjevih smučeh skakala še nekatera priznana imena smučarskih skokov. Tako jih v poletnih mesecih testirajo Simon Ammann, Robert Johansson, ki sta že bila na njegovih smučeh, Constantin Schmid, Philipp Raimund in drugi.

"Augment skuša s svojo smučo pobrati boljša imena. Ponuja jim denar. Zame je njihova smučka dosti dobro narejena," reče Slatnar, ki bo imel v novi sezoni 15 novih skakalcev in skakalcev – med njimi so tudi povratniki.

Robert Johansson bi lahko v prihodnji sezoni vnovič skakal na smučeh Petra Slatnarja. Foto: www.alesfevzer.com

Izpostavlja, da so se v podjetju odločili za nov korak, ki so ga v preteklih letih že storili. Vnovič namreč odhajajo na tržno zanimiv tuj trg: "V nemški pool smo šli nazaj. Radi bi povečali prodajo v nemških klubih. Zanimiv trg je. Nemci so nas v preteklosti kar odpisali. Gremo še enkrat poizkusit. Ravno sovpadlo je s stečajem Flugeja. Nastala je luknja. Izbor za nakup smuči se je posledično zmanjšal. Bomo videli."

Vedno bolj se gre v podrobnosti

Očitno je letošnje poletno obdobje nekakšno prestopno, kar se novosti tiče na področju smuči. Vsaj za zdaj je videti tako, izpostavlja Slatnar. "Kar malce gledamo drug drugega, kdo bo naredil prvi korak v kakšno smer in bomo skočili za njim, dodelali in nadgradili. Pri smučeh se sicer ves čas razvija. Menja se material. Vedno bolj se gre v podrobnosti. Bolj fine stvari se nastavljajo. Ko gledaš s strani, si misliš, to je le smučka, ki je spredaj in zadaj zakrivljena. A je toliko enih stvari, možnosti, pasti, da se ne da opisati," poudarja in hkrati dodaja, da ima v Roku Urbancu, Roku Justinu in Urbanu Remicu odlične sodelavce, s katerimi se dopolnjujejo in iz leta v leto izboljšujejo skakalno smučko.