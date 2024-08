Zmago je slavila druga s prve tekme, Japonka Sara Takanashi pred Avstrijko Jacqueline Seidfriedsberger, ki je bila na uvodni tekmi tretja. Prevčeva, najboljša po prvi seriji, je zajadrala proti zmagi, a se ji je nato odpel zatič v desni vezi in je skok morala skrajšati, pri tem pa je tudi je padla. Kot so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije, je padec k sreči minil brez posledic.

Od Slovenk, ki so v novo sezono vstopile pod vodstvom novega trenerja Jurija Tepeša, je do točk prišla le še Ajda Košnjek, ki je končala na 30. mestu, brez finala sta ostali Taja Bodlaj in Katra Komar.

Dobitnica velikega kristalnega globusa se je po tekmi ozrla na nezgodo: "Danes sem bila veliko bolj zadovoljna s skoki. Močno pa me je razjezilo, ker sem si današnjo uvrstitev pokvarila zaradi neprevidnosti, ker se mi je tekom skoka odpel klinček in potem skoka ni bilo mogoče več nadaljevati."

Njena reprezentančna kolegica, včerajšnja zmagovalka Ema Klinec pa je priznala, da ji tokrat ni šlo vse po načrtu: "Nekoliko slabša skoka kot včeraj. V prvi seriji sem imela kar slabo, ta skakalnica pa je v takem vetru težka. Včeraj sem naredila super skok in sem zborbala, danes pa ni šlo."

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala v poljski Wisli. Sicer ne že ta konec tedna, kot je bilo sprva predvideno, saj je nedavna nevihta poškodovala iztek skakalnice, ampak med 13. in 15. septembrom, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis).