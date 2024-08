V francoskem Courchevelu se začenja poletna velika nagrada v smučarskih skokih za skakalce in skakalke. V Franciji tekmuje tudi pet Slovenk in Slovencev, med njimi tudi zmagovalka lanskega svetovnega pokala Nika Prevc. Na današnjih treningih je bila obakrat tretja, drugi trening je dobila Ema Klinec.

V Franciji je vse pripravljeno na prve tekmovalne poletne preizkušnje najvišje ravni v smučarskih skokih. Tako skakalke kot skakalce v Courchevelu čakata dve tekmi poletnega grand prixa.

Novi trener skakalk Jurij Tepeš v francoskih Alpah računa na peterico – Niko Prevc, Emo Klinec, Katro Komar, Tajo Bodlaj in Ajdo Košnjek, medtem ko se bo Nika Vodlan, ki jo je pestila poškodbo kolena, tekmovanjem pridružila pozneje.

Skakalke bodo s prvo tekmo opravile ob 16. uri, sta pa za njimi že oba treninga, saj jih je na startu le 40, tako da kvalifikacije ne bodo potrebne.

Nika Prevc je bila na obeh treningih pred popoldansko tekmo tretja. Avstrijke niso skakale. Foto: www.alesfevzer.com Tako ženska kot moška konkurenca sta okrnjeni, v Franciji tako ni Nemk, so pa Avstrijke (z izjemo Eve Pinkelnig), ki na treningih niso skakale. Uvodni trening je z daljavo dneva 129 metrov pripadel Japonki Sari Takanaši (63,2 točke), druga je bila Francozinja Josephine Pagnier (124 metrov, 53,5 točke), tretja pa zmagovalka zadnje zimske sezone Nika Prevc s 114,5 metra in 51,3 točke. Ema Klinec je z dveh zaletnih mest nižje kot prvi dve pristala pri zgolj 89 metrih, kar je zadostovalo za 15. mesto. Ajda Košnjek (90,5), Taja Bodlaj (88), Katra Komar (81,5) so bile pri repu tistih, ki so se odločile za trening skok.

Drugi trening skok je najbolj uspel Klinčevi, ki je dobro izkoristila vetrovne pogoje, pristala pri 128 metrih in za 0,5 točke prehitela Takanašijevo. Prevčeva je bila z 121,5 metra in 6,8 točke zaostanka znova tretja. Košnjek (87,5), Bodlaj (92,5) in Komar (90,5) so bile znova pri repu.

Okrnjena slovenska zasedba

V moški konkurenci je na startni listi 53 tekmovalcev, čeprav je konkurenca okrnjena, bo v Franciji nastopila močna avstrijska zasedba z zmagovalcem lanskega svetovnega pokala Stefanom Kraftom na čelu. Žiga Jelar, ki mu v zadnji sezoni ni šlo po željah, je eden od dveh prvokategornikov, ki nastopajo v Courchevelu. Foto: www.alesfevzer.com

Okrnjeno slovensko zasedbo bo vodil novi pomočnik glavnega trenerja Roberta Hrgote Miran Zupančič, ki je v Courchevel pripeljal peterico – Žigo Jelarja in Žaka Mogela iz A reprezentance ter Maksima Bartolja, Jana Bombeka in Marka Hafnerja.

Skakalce kvalifikacije čakajo ob 11. uri, tekma bo ob 18. uri.

V sredo sledita novi posamični tekmi v obeh konkurencah.

Brez avgustovskih tekem v Wisli

Že konec tedna bi se morali skakalni karavani preseliti v Wislo, a je močno deževje pretekli teden uničilo del izteka naprave, tako da tekem v predviden terminu ne bo. Organizatorji upajo, da jih izpeljejo sredi septembra.