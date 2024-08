Nika Prevc spet v akciji

Jutri se bo v francoskem Courchevelu začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih za skakalce in skakalke. V Francijo bo odpotovala tudi številčna slovenska zasedba, z zmagovalko svetovnega pokala v minuli sezoni Niko Prevc na čelu.

V Courchevelu, tradicionalni postaji tekem poletne velike nagrade, sta pred karavano dva dolga dneva tekmovanj. Uradni trening in kvalifikacije bodo na sporedu jutri dopoldne, popoldne sledita še tekmi, podoben spored je predviden tudi za sredo. Novi trener naših skakalk, Jurij Tepeš, bo v francoskih Alpah računal na močno zasedbo v postavi Nika Prevc, Ema Klinec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek. Prve letošnje tekme bo izpustila lanskoletna poletna zmagovalka, Nika Vodan, ki je medtem sicer že sanirala poškodbo kolena, a se drži začrtanega plana treningov pred sezono, tako da se bo tekmovanjem pridružila pozneje.

V moški konkurenci bo ekipo vodil novi pomočnik glavnega trenerja Roberta Hrgote, Miran Zupančič, ki je v Courchevel odpeljal prav tako pet skakalcev, in sicer Žigo Jelarja in Žaka Mogela iz A reprezentance ter Maksima Bartolja, Jana Bombeka in Marka Hafnerja.

Po Courchevelu bi se karavana konec tedna morala pomeriti na Poljskem, v Wisli, a je tekmovanje tam odpadlo oz. je (najverjetneje) prestavljeno za en mesec, saj se je pred dnevi po nevihti posul protibreg v izteku skakalnice.

Skakalke bodo kvalifikacije imele ne sporedu jutri ob 9.30 uri, tekmo ob 16. uri, skakalci pa kvalifikacije ob 11.30 uri, tekma se bo začela ob 18. uri. V sredo bodo kvalifikacije skakalk ob 9. uri, skakalcev ob 10. uri, tekma skakalk znova sledi ob 16. uri, skakalcev pa ob 18.15 uri.

