Dobre tri tedne po tem, ko je postalo jasno, da bo Zorana Zupančiča na mestu glavnega trenerja slovenskih smučarskih skakalk nasledil Jurij Tepeš, je nekdanji smučarski skakalec po treningu v Kranju z novinarji spregovoril o svoji novi vlogi.

"Stopiti v čevlje Zorana Zupančiča je motivacija, po drugi strani pa tudi neke vrste breme, a jaz to jemljem kot motivacijo. Rezultati so bili v zadnjih letih res vrhunski, a zame je to le motivacija. Rezerv pri rezultatih prav veliko ni, vedno pa je mogoče, vsaj upam, še kaj izboljšati. Na dekleta ne bi rad pritiskal z lovorikami, treba je biti sproščen, pri skokih je to zelo pomembno. O rezultatih se bomo pogovarjali po sezoni," pravi 35-letnik, ki si je pred sprejetjem novih zadolžitev vzel nekaj časa za odločitev.

Skakalke so danes trenirale v Kranju. Foto: www.alesfevzer.com

Ni pričakoval, vendar je počaščen

"Po tekmah v Planici sem dobil ponudbo, si vzel teden dni za premislek, se pogovoril tudi z očetom, ki me je podprl. Take priložnosti se ne zavrne, a vseeno sem moral o tem premisliti, tudi o tem, kakšno pomoč imam lahko od zunanjih sodelavcev. Nisem pričakoval, da bodo izbrali mene, sem pa počaščen. Zavedam se, da bi težko vstopil v večje čevlje. Rezultatskega pritiska še ne čutim, bo pa veliko večji, ko bomo na ledeni smučini, pa nato na tekmah."

"Zavedam se, da bi težko vstopil v večje čevlje. Rezultatskega pritiska še ne čutim, bo pa veliko večji, ko bomo na ledeni smučini, pa nato na tekmah." Foto: www.alesfevzer.com

V strokovnem štabu so ob Tepešu, ki je pretekla leta delal z mlajšimi skakalkami, še pomočnik Andraž Pograjc, kondicijski trener Jan Jamnik ter fizioterapevt in serviser Gaber Arh, ki ostaja del strokovne ekipe še iz prejšnjih let.

"Od prejšnje ekipe je ostal Gaber Arh, druga člana sem izbral po priporočilih drugih oziroma po lastnih izkušnjah. Andraž Pograjc je zadnji dve leti delal v finski reprezentanci, Jan Jamnik pa je delal z moško B-reprezentanco, tako da je dobro vpet v smučarske skoke," je o kolegih iz štaba dejal Tepeš.

Foto: www.alesfevzer.com Ob tem je dodal, da bo izziv ostati na vrhu, Prevčeva bo namreč branila kristalni globus za skupno zmago: "Nika Prevc je tri leta trenirala z nama s Stenom (Balohom, op. a.), tako da jo zelo dobro poznam. Njen razvoj je bil postopen in premišljen, ni bilo čez noč. Za celoten štab bo izziv, da ostanemo na vrhu, vedeti pa moramo, da tukaj ni samo Nika Prevc, tu so še Nika Vodan, Ema Klinec, Ajda Košnjek, Katra Komar, Taja Bodlaj. Imamo veliko dobrih skakalk in ciljamo na čim boljše rezultate z vsemi."

Niko Vodan ovira poškodba kolena

V drugi polovici junija se bo treningom A-reprezentance polno priključila tudi mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar, ki bo čez poletje skakala na manjših skakalnicah, celinske pokale in alpske pokale, saj je ne bi rad prehitro poslal na velike skakalnice. "Želimo, da gre razvoj postopno, kot je šel pri Niki Prevc." Nika Vodan ima težave s kolenom, a verjame, da jih bo rešila s fizioterapijo. Foto: www.alesfevzer.com

Nekaj težav v slovenski zasedbi ima Nika Vodan (prej Križnar, op. a.), ki jo ovira poškodba kolena. Upa, da bo to rešila s fizioterapijo. "Moj prvi cilj je, da saniramo poškodbo kolena. Upam, da se to s fizioterapijo izboljša. Če ne bo dobro, sledi nov pregled in potem bomo videli, kako naprej. Poškodba se je začela pojavljati že med preteklo sezono. Novembra pred sezono sem opravila pregled, takrat je bilo rečeno, da je to 'skakalno koleno', da se bo to rešilo predvsem z veliko počitka in vajami za koleno. Žal pa bolečina ni popolnoma izginila, to se je nadaljevalo skozi celotno sezono. Po sezoni se je v aprilu pojavila zelo močna bolečina. Kolena ne morem obrniti navznoter, gibljivost je omejena. Gre pa počasi na bolje, verjamem, da se bo to rešilo s pomočjo fizioterapije," pravi Vodanova.

Tepeš o poškodbi varovanke dodaja: "Dogovorili smo se, da bo poletna sezona prilagojena njeni poškodbi. Nič ne bomo pritiskali, glavna je zimska sezona. Tudi če poleti skače malo manj, to ne bo velik minus. Poškodbo je treba najprej sanirati, potem pa napadati na tekmah."

Začetek poletnega grand prixa je predviden sredi avgusta v Courchevelu.

"Zdaj je že povsem za mano, kar se je dogajalo lani. Nova sezona se je že začela. Zdaj imamo novega trenerja, s katerim sem sodelovala že prej, ko je bil Jurij pomočnik mojega trenerja v mladinski reprezentanci, Stena Baloha. Zdi se mi dobro, da moje lastnosti pozna že od prej. Trenutno za to sezono nimam nobenih ciljev, želim le dobro opraviti vse treninge," pravi najboljša skakalka zadnje zime Nika Prevc. Foto: www.alesfevzer.com

"Težko je komentirati, v katero smer bo šlo glede menjave trenerja. Za zdaj je vtis dober in veselim se nadaljnjega dela. Čutiti je, da si Jurij želi, zelo je motiviran. Tudi Jan Jamnik je super, vpeljal je nekaj novih vaj, ki so zame, ki sem že toliko časa v tem, izziv. Dela tudi kakšna druga mišica, kot je prej. Sama v novi sezoni želim sebe in svoje telo imeti čim višje in potem bom videla, kam to pelje," pravi Ema Klinec. Foto: www.alesfevzer.com