Slab teden po uradni naznanitvi trenerske menjave na čelu slovenske ženske skakalne reprezentance so skakalke začele skupne priprave na novo sezono. Te se kot vselej začnejo na atletskem stadionu z najbolj monotonimi, a zelo pomembnimi fizičnimi treningi.

"Dekleta so ponovno v akciji," so na družbenem omrežju zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije in objavili videoizseke treninga Nike Prevc, Nike Križnar, ki se je aprila poročila, Eme Klinec, Katre Komar, Taje Bodlaj in Ajde Košnjek.

Začetek skupnih suhih priprav (video: Smučarska zveza Slovenije):

Tepeš se bo predstavil maja

V slovenski ženski reprezentanci je po šestih letih prišlo do trenerske spremembe. Zoran Zupančič, ki je trenerske vajeti prevzel poleti 2018, se je umaknil, nasledil ga je Jurij Tepeš, ki je do zdaj deloval z mlajšimi skakalkami.

Skakalke bo v novi sezoni kot glavni trener vodil Jurij Tepeš. Foto: Tamino Petelinšek/STA

"Dobili smo se z vsemi tekmovalkami, predvsem z nosilkami smo se tudi pogovorili. Jurij ni novinec, štiri leta je deloval v državnem panožnem nordijskem centru, delal je s tekmovalkami, ki bodo tudi del reprezentančne selekcije A. Načrt dela še ni bil sprejet, smo pa potrdili Jurija kot glavnega trenerja. Ne odstopamo od tega, da je to ena od najboljših ekip na svetu, in temu primerno bodo tudi postavljeni cilji ne samo za olimpijsko sezono, temveč tudi za sezono, ki prihaja," je odločitev o novem trenerju pretekli teden na novinarski konferenci pojasnil vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

Pri Smučarski zvezi Slovenije so Tepešu dali nekaj časa, tako da naj bi svoje poglede na novo vlogo predstavil predvidoma v drugem tednu maja.

Začetek zimske sezone v Lillehammerju, konec v Lahtiju

Predviden koledar poletne velike nagrade za ženske vključuje deset tekmovanj, vključno s tekmo mešanih ekip v Klingenthalu. Vse skupaj naj bi se začelo 13. avgusta v Courchevelu, končalo pa 6. oktobra v Klingenthalu. Zimska sezona se bo začela 22. novembra v Lillehammerju. Foto: www.alesfevzer.com

Nika Prevc bo branjenje kristalnega globusa začela v Lillehammerju (22.–24. november), kjer bodo na sporedu tekma mešanih ekip in dve posamični tekmi. Sezona se bo končala 21. marca v Lahtiju.

Preberite še: