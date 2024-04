"Bili smo na Japonskem, da bi smučarskemu skakalcu Noriakiju Kasaiju podelili dve novi priznanji za rekorda," so na družbenem omrežju X zapisali pri Guinness World Records.

Japonec, ki bo junija dopolnil 52 let, je odlikovanji prejel za dva dosežka. Eden je iz zadnje sezone, ko je prestavil starostno letvico osvajanja točk svetovnega pokala na 51 let in 290 dni. Drugo pa mu je pripadlo za uspeh izpred sedmih let, ko je s skoraj 45 leti postal najstarejši skakalec s stopničkami v svetovnem pokalu.

Priprave začel le teden po koncu sezone: Še bolj sem motiviran

Zimzeleni tekmovalec, ki se je med dobitnike točk svetovnega pokala in v Planico vrnil pod trenersko taktirko Matjaža Zupana, ima v svoji zbirki zdaj že sedem tovrstnih priznanj, poroča skjumping.pl. Ta dodaja še, da je Kasai priprave na novo sezono začel že dober teden po koncu zadnjega tekmovalnega obdobja.

Priprave na novo sezono je začel le teden po Planici. Foto: Guliverimage

"Počutim se, kot da se moram malo bolj potruditi. Ko sem se prvič po štirih sezonah vrnil v ekipo svetovnega pokala, sem postal bolj motiviran," je zgodnji začetek priprav na nove skakalne izzive za Sportsbull.jp komentiral Kasai, ki je v zadnji sezoni svetovnega pokala osvojil deset točk.

Bo v naslednji sezoni nastopil na 14. svetovnem nordijskem prvenstvu, leta 2026 pa dočakal še devete olimpijske igre?

