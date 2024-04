Planici dali zaključno besedo

Sezona smučarskih skokov se je zaključila pred tremi tedni, odgovorni za ta šport na Mednarodni smučarskih zvezi (FIS) pa so list že obrnili proti naslednji, v kateri bo osrednji vrhunec nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu. Slovenski ljubitelji skokov bodo na svoj račun prišli dvakrat. Najprej med 15. in 16. februarjem, ko bosta na Ljubnem dve posamični preizkušnji, nato pa še povsem ob koncu marca, ko bodo skakalci leteli v Planici na Letalnici bratov Gorišek. Na njej pa še ne bo prostora za predstavnice nežnejšega spola, pri katerih bo veliki kristalni globus branila slovenska šampionka Nika Prevc.

Kot poročajo na skijumping.pl, so bili na sobotnem zasedanju podkomisije FIS za smučarske skoke za načrtovanje koledarja v Pragi objavljeni predlogi urnikov poletne velike nagrade in svetovnega pokala za sezono 2024/2025. Tekmovalne programe mora potrditi še FIS komisija za smučarske skoke v Portorožu, ki bo 8. maja.

Kar se poletnega grand prixa tiče, je predvidenih dvanajst tekmovanj – enajst posamičnih tekem in ena mešana ekipna. Za razliko od jesenske različice razporeda je bilo odločeno, da hibridnih tekmovanj na prelomu oktobra in novembra ne bo.

Zima bo odprla vrata na Norveškem

V prvem, avgustovskem začetnem terminu bodo tekmovalci obiskali Courchevel (13.–14. avgust), Wislo (17.–18. avgust) in Almaty (24.–25. avgust). O usodi tekmovanja v Kazahstanu bo odločal ogled hriba, predviden za 8. maj.

Peter Prevc si bo naslednjo Planico ogledal le kot gledalec. Skakalne smuči je namreč v kot postavil po koncu letošnje. Foto: Anže Malovrh/STA

Septembra bodo tekmovanje Grand Prixa gostili v Rasnovu (21.–22. september – do 15. avgusta potrebna posodobitev hriba) in Hinzenbachu (28.–29. september). Zaključno dejanje bo tradicionalno v Klingenthalu.

Kot je bilo napovedano, se bo zimska sezona svetovnega pokala 2024/2025 začela v Lillehammerju (22.–24. november). V petek bo na sporedu mešano tekmovanje, v soboto in nedeljo pa še posamični preizkušnji. Sledila bo selitev v Ruko (30. november–1. december), Wislo (7.–8. december), Titisee-Neustadt (13.–15. december, vključno s tekmovanjem parov) in Engelberg (21.–22. december), ki je tradicionalno zadnja postojanka pred prestižno novoletno turnejo.

Novoletna turneja prvi vrhunec, prvi poleti v Oberstdorfu

Ta bo potekala od 29. decembra do 6. januarja, ko bodo okronali kralja turneje štirih skakalnic, ki jih sestavljajo Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck in Bischofshofen.

Letos je zlatega orla na novoletni turneji osvojil Japonec Rjoju Kobajaši. Foto: Guliverimage

Po nemško-avstrijski skakalni turneji se bodo skakalci preselili v Italijo, na prizorišče prihodnjih zimskih olimpijskih iger – skakalne tekme bodo v Predazzu.

Naslednja tekmovanja so predvidena v Zakopanah (18.–19. januar, vključno z ekipno tekmo), Oberstdorfu (25.–26. januar – smučarski poleti) in Willingenu (31. januar–2. februar, vključno s tekmo mešanih parov).

Marca trije vrhunci: nordijsko svetovno prvenstvo, Raw Air turneja in Planica

Februarja skakalce spet čaka še medcelinsko potovanje, kar je bila praksa že letos. Najprej bodo šli v ZDA v Lake Placid (8.–9. februar), nato bodo poleteli na Japonsko v Saporo (15.–16. februar). Skakalce po vrnitvi v Evropo čaka prost vikend, nakar se bo začel osrednji vrhunec sezone. Nordijsko svetovno prvenstvo bo v letu 2025 med 26. februarjem in 9. marcem gostil Trondheim.

Finale v Planici bo šele med 28. in 30. marcem, kar je teden pozneje kot letos. Foto: www.alesfevzer.com

Sredi marca bo posledično skrajšana edicija Raw Air turneje na skakalnicah v Oslu (13. marec) in Vikersundu (15.–16. marec – poleti). Teden dni kasneje bodo tekmovanja v Lahtiju (22.–23. marec, vključno s tekmovanjem parov). Finale sezone bo spet pozno, povsem ob koncu marca. Med 28. in 30 marcem bo v središču pozornosti Planica z Letalnico bratov Gorišek, kjer bomo spremljali petkovo posamično tekmo, sobotno ekipno in nedeljski finale za najboljših 30 v sezoni.

V koledarju svetovnega pokala 2024/2025 je torej predvidenih skupno 37 tekem – 30 posamičnih, tri tekme parov, dve ekipni in dve mešani ekipni tekmi.

Kranj dobil mesto v celinskem pokalu v zimski sezoni. Za 8. in 9. februar 2025 sta predvideni dve posamični tekmi celinskega pokala.

Nika Prevc bo branjenje velikega kristalnega globusa začela skupaj s fanti

Koledar poletne velike nagrade za ženske vključuje deset tekmovanj, vključno s tekmo mešanih ekip v Klingenthalu. Za ženske je v primerjavi z moško različico sporeda namesto tekmovanja v Almatyju predvideno tekmovanje v Frenštatu (potrebna je posodobitev hrbtišča do 30. junija).

Foto: www.alesfevzer.com

Tako kot moški bodo tudi ženske zimsko sezono svetovnega pokala začele v Lillehammerju (22.–24. november) s tekmo mešanih ekip in dvema posamičnima tekmama. Pred božičnimi prazniki se bodo pomerile še v Zhangjiakouju (14.–15. december) in Engelbergu (20.–21. december). Nato bosta na sporedu še ženska novoletna turneja, ki jo imenujejo turneja dveh večerov. Najprej bodo nastopile v Garmisch-Partenkirchnu (31. decembra), lani je zmagala lastnica velikega kristalnega globusa Nika Prevc, in nato dan pozneje v Oberstdorfu (1. januarja).

Tudi dekleta na generalko pred olimpijskimi igrami, Ljubno sredi februarja

Predolimpijska preizkušnja je na sporedu od 11. do 12. januarja v Predazzu. Nato bodo dame odšle na potovanje na Japonsko na tradicionalna tekmovanja v Saporu (17.–18. januar) in Zau (24.–26. januar). Po vrnitvi v Evropo jih čaka tekmovanje v Willingenu (31. januar–1. februar), nato pa pot v ZDA, natančneje v Lake Placid (8. in 9. februar). Pred svetovnim prvenstvom v Trondheimu bodo prišli na svoj račun slovenski ljubitelji skokov. Na Ljubnem bosta tekmi 15. in 16. februarja, pred odhodom na Norveško pa še v Hinzenbachu (21.–22. februar).

Na Ljubnem tudi prihodnje leto pričakujejo takšno vzdušje. Foto: www.alesfevzer.com

Sredi marca se bodo dekleta udeležila Raw Air turneje na skakalnicah v Oslu (13. marec) in Vikersundu (15.–16. marec). Finale sezone je na sporedu od 20. do 21. marca v Lahtiju. Čeprav se je govorilo, da bi morda lahko dekleta nastopila tudi na Letalnici bratov Gorišek, tega še ne bomo dočakali v naslednji sezoni. Vsaj ne v tekmovalnem smislu.

Koledar zimske sezone smučarskih skakalcev

Datum Mesto HS 22. 11. 2024 Lillehammer HS140 23. 11. 2024 Lillehammer HS140 24. 11. 2024 Lillehammer HS140 30. 11. 2024 Ruka HS142 1. 12. 2024 Ruka HS142 7. 12. 2024 Visla HS134 8. 12. 2024 Visla HS134 13. 12. 2024 Titisee-Neustadt HS142 14. 12. 2024 Titisee-Neustadt HS142 15. 12. 2024 Titisee-Neustadt HS142 21. 12. 2024 Engelberg HS140 22. 12. 2024 Engelberg HS140 29. 12. 2024 Oberstdorf HS137 1. 1.2025 Garmisch-Partenkirchen HS142 4. 1. 2025 Innsbruck HS128 6. 1. 2025 Bischofshofen HS142 11. 1. 2025 Predazzo HS143 12. 1. 2025 Predazzo HS143 18. 1. 2025 Zakopane HS140 19. 1. 2025 Zakopane HS140 25. 1. 2025 Oberstdorf HS235 26. 1. 2025 Oberstdorf HS235 31. 1. 2025 Willingen HS147 1. 2. 2025 Willingen HS147 2. 2. 2025 Willingen HS147 8. 2. 2025 Lake Placid HS128 9. 2. 2025 Lake Placid HS128 15. 2. 2025 Saporo HS137 16. 2. 2025 Saporo HS137 2. 3. 2025 Svetovno prvenstvo v Trondheimu 2025 HS105 5. 3. 2025 Svetovno prvenstvo v Trondheimu 2025 HS138 6. 3. 2025 Svetovno prvenstvo v Trondheimu 2025 HS138 8. 3. 2025 Svetovno prvenstvo v Trondheimu 2025 HS138 13. 3. 2025 Oslo HS134 15. 3. 2025 Vikersund HS240 16. 3. 2025 Vikersund HS240 22. 3. 2025 Lahti HS130 23. 3. 2025 Lahti HS130 28. 3. 2025 Planica HS240 29. 3. 2025 Planica HS240 30. 3. 2025 Planica HS240

Koledar zimske sezone smučarskih skakalk