Rajski užitki Timija Zajca

Slovenski smučarski skakalci so se po naporni sezoni odpravili na zaslužen počitek. Nekateri so se odločili za skok v tople kraje na drugo celino. Timi Zajc se je tako s srčno izbranko odpravil na Maldive. Delček tega, kako uživa v rajski družbi turkizno modrega morja na priljubljeni otoški državici, je ponudil na Instagramu.

Foto: Instagram Slovenski nordijski as Timi Zajc se je po naporni sezoni 2023/24, v kateri se je na zmagovalnem odru na najvišjo stopničko povzpel v Oberstdorfu, odpravil na Maldive. Tam je lahko pozabil na sneg, skakalni dres in preostalo smučarsko opremo ter se odpočil od zahtevnega ritma neprestanih treningov in tekem. Zadovoljstvo je delil z javnostjo prek socialnega omrežja Instagram.

Eden najboljših slovenskih smučarskih skakalcev, vajen osvajanj lovorik na največjih tekmovanjih, bo konec meseca dopolnil 24 let, tako da je pred njim še ogromno dokazovanj na tekmah.

Že kaj kmalu pa ga čakajo priprave na novo sezono. V začetku maja se začenja novi ciklus, v katerega bodo slovenski orli po dolgem času vstopili brez sveže upokojenega, legendarnega Petra Prevca.