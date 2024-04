Peter Prevc prejel plaketo za dosežke in krepitev ugleda policije

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta na sedežu ministrstva gostila vrhunske športnike in trenerje, zaposlene v policiji. Sprejem je bil v znamenju slovesa skakalca Petra Prevca, ki je ob tej priložnosti prejel plaketo MNZ za vrhunske dosežke in krepitev ugleda policije v Sloveniji in svetu.

Pri MNZ so zapisali, da so se s sprejemom športnikom na slavnosten način zahvalili za njihove izjemne športne dosežke. "Na ministrstvu za notranje zadeve in policiji močno podpiramo slovenski šport, vrhunske športnice in športnike ter športne panožne zveze in organizatorje športnih dogodkov. To dokazujemo tako z odnosom do vrhunskih športnikov in trenerjev kot tudi z zagotavljanjem visoke stopnje varnosti na športnih tekmovanjih in prireditvah. In ne bomo dovolili, da vam huligani zasenčijo vaše trdo prigarane športne uspehe," je uvodoma dejal minister Boštjan Poklukar.

Peter Prevc in Ilka Štuhec Foto: Katja Kodba/STA Ob tem je izpostavil, da bodo oddelek vrhunskih športnikov okrepili. "Vesel sem, da se je slovenska policija letos odločila preoblikovati dosedanji oddelek za vrhunski šport v center odličnosti za vrhunski šport, kar kaže veliko zavezanost k razvoju tako vrhunskega športa kot športa znotraj slovenske policije. Prav tako močno podpiram pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije o širjenju programa zaposlovanja vrhunskih športnikov v policiji," je dodal Poklukar.

Sprejem slovenskih športnikov zaposlenih v policiji. Foto: Katja Kodba/STA

Zbrane je nagovoril tudi generalni direktor policije Senad Jušić. Poudaril je, da so športniki in športnice v modri uniformi s svojimi dosežki pomemben zgled, saj uspešno prenašajo zdrav življenjski slog na druge zaposlene v policiji. "Številni med vami ste z nami že vrsto let in nekateri končujete svojo bogato kariero. Ob tej priložnosti bi se v imenu celotne policije še posebej rad zahvalil Petru Prevcu, ki je del naše družine že kar deset let. Konec marca se je v Planici v slogu zmagovalca poslovil od tekmovalne športne kariere in stopil na novo pot. Prepričan sem, da bo prav tako uspešna."

Ilka Štuhec Foto: Katja Kodba/STA Kot so še zapisali pri MNZ, je na sprejemu Poklukar plaketo ministrstva za notranje zadeve za vrhunske športne dosežke na svetovni ravni in krepitev ugleda policije v Sloveniji in svetu podelil zdaj že nekdanjemu skakalcu Petru Prevcu. "Peter Prevc se bo v slovensko športno zgodovino zapisal kot eden izmed največjih smučarskih skakalcev, šampion, ki je znal prenašati tako zmage kot poraze in kljub dolgoletnemu letenju ostal neverjetno športno in človeško prizemljen do svoje zadnje tekme. To so odlike zares velikih ljudi, odlike največjih športnikov," je med drugim izpostavil Poklukar.