Vrtoglav znesek za čelado Petra Prevca, ki gre za dober namen

V jubilejni 10. dobrodelni dražbi Vala 202 je bila na piedestalu podpisana čelada slovenskega skakalnega šampiona Petra Prevca, ki se je konec marca v Planici poslovil od skokov. Prav s to čelado je tisti petek še zadnjič v karieri skočil do velike zmage in tako postavil piko na i svoji bogati športni poti. Posebno noto pa je dobrodelni akciji dal Samo Kupljen, ki je na dražbi za čelado odštel okroglih 30 tisoč evrov, znesek pa bo namenjen za projekt Botrstvo.

Pred desetimi leti so na Valu 202 pripravili prvo večjo dobrodelno dražbo za pomoč otrokom iz projekta Botrstvo. V preteklih letih so z dražbami zbrali več kot 230 tisoč evrov. Za to so najzaslužnejši donatorji in športniki, ki so se odločili za dobrodelno gesto. Med njimi tudi Peter Prevc, Luka Dončić, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Anže Kopitar, Cristiano Ronaldo, Chris Froome …

V jubilejni 10. izvedbi je bil spet prvo ime Peter Prevc in ob njem Samo Kupljen, ki je v preteklosti že večkrat dražil in bil pri tem uspešen. Nekaj izdelkov z dražb si lahko ogledate v podjetju Bauhaus, katerega direktor je.

Tokrat se je v zaključku dražbe z Denisom Potočnikom (McDonald's) potegoval za podpisano čelado Petra Prevca. Na koncu se je številka ustavila pri 30 tisoč evrov, nov materialni spomin pa je šel v roke Kupljena, ki je povedal, kje bo mesto za Petrovo čelado.

"Hvala lepa za priložnost. Zdaj se bodo poročili čelada in smuči," je v pogovoru za Val 202 dejal direktor podjetja in prav tako povedal, da so smuči, za katere je pred leti odštel 45 tisoč evrov, že razstavljene v poslovalnici na Rudniku.

"Hvala, Samo, zelo sem vesel, ko slišim vaše ime na dražbi. Vem, da bodo številke lepe. Verjamem, da bodo otroci zelo dobro izkoristili ta denar," pa je ob tem povedal slovenski šampion Peter Prevc, ki je 24. marca zaključil bogato športno pot.