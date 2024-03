Ozadje nepozabnega trenutka v Planici #video

Luka Sešek je v Planici zapel na željo Petra Prevca. Foto: www.alesfevzer.com

"S Petrom se poznava že kar nekaj let in lahko rečem, da je res pošten 'dec'! Rekel mi je: Luka, nate sem se spomnil in vem, da boš ti to najbolje izpeljal. Imam samo eno željo – to, da bo z mano jokala vsa Planica. Zaželel si je italijansko pesem Con te partiro z malo angleškim pridihom, da bodo razumeli tudi tisti, ki italijansko ne razumejo. Beseda je dala besedo. Odšel sem do Tineta Lustka, s katerim sodelujem že deset let. Posnela sva matrico in potem smo skupaj jokali in Petra pospremili na zaslužen dopust oziroma v pokoj," je Luka Sešek, ki zadnja leta zelo uspešno nastopa z Ansamblom Saša Avsenika, povedal v pogovoru za spletni portal Aleteia.

Original pesmi Con te partiro:

Dodal je še, da je bil zaradi povabila izjemno počaščen in da je Petru priznal, da je zanj to vrhunec. "Več ni. Na takem dogodku, kjer je 20-tisočglava množica in kjer plapolajo slovenske zastave, je to res nepopisno. Veliko stvari sem že doživel, ljudje te hvalijo, ampak to je pa res čisto nekaj posebnega. Šele včeraj sem dodobra videl, kako Slovenija diha s Petrom," je še povedal Sešek.

Njegov nastop in čustven odziv Petra Prevca si lahko ogledate v spodnjem videu:

