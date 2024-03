Robert Kranjec ob slovesu Petra Prevca: Težko je bilo in še vedno je

"Ne vem, ali sploh obstaja dovolj besed, da bi lahko opisal. Peter je to, kar si vsi želijo. Super človek, super športnik," je v Planici z izbranimi besedami o slovenskem skakalnem šampionu Petru Prevcu spregovoril Robert Kranjec. Ta je Petru pred leti predal kapetanski trak, zadnja leta pa skrbel za njegove skakalne drese.

Robi, koliko so pri vas zaigrala čustva v izteku Letalnice bratov Gorišek v Planici, ko se je Peter Prevc poslovil od športne poti?

V izteku so. Sem mislil, da ne bodo, a so.

Kako dojemate slovo Petra Prevca kot velikega športnika in pred vso to atmosfero v Planici?

Prišel je čas, ko se je poslovil. Lepšega zaključka mu ne bi mogli narediti. Je bilo pa težko in še vedno mi je.

S Petrom sta bila moštvena kolega, ob koncu svoje kariere ste mu predali kapetanski trak. Kako ste ga dojemali?

Robert Kranjec v družbi Janija Grilca Foto: www.alesfevzer.com

Sodelovala sta tudi ob koncu kariere, saj ste del slovenske skakalne reprezentance in šivate drese za naše orle. Kako zahteven je bil glede izdelave dresov?

Tudi je nihal kot forma (smeh, op. a.). Zelo strog je bil, kar mi je bilo všeč. Želel je iti v podrobnosti. Odlično. Nobenih težav nisem imel z njim.

Kako ste videli njegov odličen finiš ob koncu kariere, ko je nizal uvrstitve na zmagovalni oder, povrhu vsega pa še zmagal v Planici?

Vedel sem, da bi lahko bilo tako. V Vikersundu je že štartal, v Planici sem bil pa prepričan, da ga bo občinstvo dvignilo. Vesel sem, da je zmagal. Škoda, ker je Timi padel, ker sem med njima naredil interno stavo za nedeljo.

Foto: www.alesfevzer.com

Kakšna luknja bo nastala ob njegovem slovesu? Vendarle je osebnost z veliko začetnico, športnik v pravem pomenu besede in tekmovalec, ki bi si ga trenerji lahko le želeli?

Trak bo predal naprej. Zagotovo bo nastala luknja. Ne glede na to je treba delati naprej, kot smo do zdaj. V ozadju vzgajati mladino, ki bo prišla naprej.

Kako ste doživeli njegovo sanjsko sezono 2015/16, ko je osvojil vse, kar se osvojiti da? Bili ste tik ob njem, ga ob velikem zmagoslavju v Planici v izteku Letalnice bratov Gorišek celo podrli z orlovo glavo.

Spomnim se, da je že v Kazahstanu potrdil veliko zmago v svetovnem pokalu in smo kar težko prišli domov (smeh, op. a.). Odlično je bilo ob njem tisto sezono. Imel sem zlomljen komolec, a sem se na njegovih rezultatih ponovno dvignil. Ko nekdo v ekipi skače tako dobro, te to ponese. Tista sezona je bila nora s Petrove strani in tudi z moje. Zelo sem bil vesel. Ostala je zapisana z velikimi črkami.