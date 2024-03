"Vse je v redu, nič ni zlomljeno, nekaj dni me bo še kaj bolelo, a nič strašnega," je v mešani coni novinarjem dejal Timi Zajc , ki je po sobotnem padcu popoldan opravil še dodatne zdravniške preglede, danes pa kot gledalec pospremil zadnje polete cimra Petra Prevca.

Po grdem sobotnem padcu v prvi seriji ekipne tekme je Timi Zajc dan prej kot načrtovano končal sezono. Na srečo so že v soboto prišle dobre informacije, da ni resneje poškodovan, kar je danes ponovil še po koncu finalne tekme svetovnega pokala.

"Vse je v redu, nič ni zlomljeno, nekaj dni me bo še kaj bolelo, a nič strašnega," je v mešani coni dejal 23-letnik, ki je finalno tekmo cimra Petra Prevca spremljal kot gledalec.

"Vsi imamo privilegij, da smo bili del tega trenutka v Planici, ker je vprašanje, ali bo še kdaj tako." Foto: Anže Malovrh/STA

"Imelo me je, da bi šel letet, a po drugi strani sem imel pa tudi srečo, da sem lahko spodaj počakal Perota. Res lep dogodek so pripravili, vsi imamo privilegij, da smo bili del tega trenutka v Planici, ker je vprašanje, ali bo še kdaj tako," je bil po čustvenem slovesu kratek in jedrnat Zajc.